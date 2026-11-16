World Cup 2026: U17 Việt Nam cần làm gì để tiến sâu?

Hoàn thiện lối chơi, khắc phục hạn chế về thể lực

U17 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đại diện góp mặt ở sân chơi thế giới cấp độ U17, đánh dấu bước tiến đáng ghi nhận trong công tác đào tạo trẻ.

U17 Việt Nam tích cực tập luyện, hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Tuy nhiên, việc nằm cùng bảng G với Bỉ, New Zealand và Mali đặt thầy trò HLV Cristiano Roland trước những thử thách không nhỏ. So với các đối thủ, U17 Việt Nam còn hạn chế về kinh nghiệm quốc tế, thể hình và khả năng duy trì cường độ thi đấu cao.

Để chuẩn bị cho giải đấu, U17 Việt Nam đã trải qua nhiều đợt tập trung, tập huấn và thi đấu giao hữu. Trong tháng 10, đội có chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc nhằm nâng cao thể lực, hoàn thiện chiến thuật và tăng khả năng phối hợp giữa các vị trí.

Đánh giá về quá trình chuẩn bị, HLV Cristiano Roland cho biết: "Chúng tôi đã có nhiều thời gian để chuẩn bị và tôi đánh giá các cầu thủ đang tiến bộ từng ngày. Các em đã làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân và bước đầu thực hiện được những yêu cầu mà ban huấn luyện truyền đạt".

Theo nhà cầm quân người Brazil, khả năng tiếp thu và triển khai ý tưởng chiến thuật của các cầu thủ đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, toàn đội vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu khắt khe tại World Cup.

Sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam tiếp tục sang UAE và giành chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji trong trận giao hữu ngày 9/11. Kết quả này mang lại tín hiệu tích cực, đồng thời giúp ban huấn luyện đánh giá khả năng vận hành chiến thuật và thử nghiệm nhân sự.

Về chuyên môn, HLV Cristiano Roland xác định U17 Việt Nam khó cạnh tranh bằng sức mạnh thể chất trước những đối thủ vượt trội về thể hình. Thay vào đó, đội cần phát huy tốc độ, kỹ thuật, khả năng di chuyển không bóng và xử lý nhanh trong phạm vi hẹp.

"U17 Việt Nam sẽ phải chơi thông minh hơn để tạo ra trận đấu cân bằng với các đối thủ, va chạm càng ít càng tốt, chuyền nhanh hơn, ra quyết định nhanh hơn. Về khoản này, cầu thủ Việt Nam có sẵn, các cầu thủ rất nhanh nhẹn. Chúng ta có thể tận dụng tốc độ để tạo khác biệt", HLV Roland nhấn mạnh.

Dù vậy, bài toán thể lực và chiều sâu đội hình vẫn cần được giải quyết. Tại tứ kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam thất bại 0-3 trước Australia dù kiểm soát bóng 53% và có 11 pha dứt điểm.

Phân tích trận đấu này, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng U17 Việt Nam bộc lộ hạn chế về sức mạnh, sức bền và sự chênh lệch chất lượng giữa đội hình chính với lực lượng dự bị. Điều đó ảnh hưởng đến khả năng duy trì nhịp độ thi đấu khi giải bước vào giai đoạn quyết định.

Bởi vậy, ngoài việc nâng cao hiệu quả dứt điểm, U17 Việt Nam cần phân phối thể lực hợp lý, duy trì cự ly đội hình và chủ động xoay vòng nhân sự. Đây là những yếu tố quan trọng để đội bóng duy trì khả năng cạnh tranh trong suốt 90 phút.

Giải bài toán Bỉ, New Zealand và Mali

Tại bảng G, U17 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu Bỉ, New Zealand và Mali. Mỗi đối thủ có những đặc điểm khác nhau, đòi hỏi ban huấn luyện phải xây dựng phương án chiến thuật phù hợp.

U17 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu Bỉ, New Zealand và Mali tại vòng bảng FIFA U17 World Cup 2026.

Nhận định về cơ hội của đội tuyển, chuyên gia Lê Thế Thọ cho biết: "Điều quan trọng nhất với các đội tuyển trẻ khi dự những giải đấu lớn đó là việc được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm thi đấu. Bóng đá trẻ Việt Nam đang phát triển nhanh trong những năm trở lại đây, nhưng so với các đội như Bỉ hay Mali vẫn còn một khoảng cách nhất định về mặt chuyên môn".

Theo ông, U17 Việt Nam không nên tự ti trước những đối thủ mạnh mà cần đánh giá đúng năng lực để lựa chọn cách tiếp cận trận đấu hợp lý.

Thử thách đầu tiên là U17 Bỉ, đội bóng giành ngôi á quân U17 châu Âu 2026. Đại diện châu Âu sở hữu nền tảng đào tạo trẻ phát triển, nổi bật ở khả năng tổ chức lối chơi, phối hợp nhóm và kiểm soát không gian.

Trước đối thủ này, U17 Việt Nam cần ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự, duy trì khoảng cách hợp lý giữa các tuyến và hạn chế khoảng trống ở khu vực trung lộ. Việc đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát có thể khiến các cầu thủ phải trả giá trước những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Chuyên gia Lê Thế Thọ nhận định, U17 Bỉ có lợi thế lớn về thể hình và thể lực. Vì vậy, các cầu thủ Việt Nam cần hạn chế tranh chấp trực diện, tăng cường hỗ trợ đồng đội và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

"Chúng ta cần rèn thật kỹ về sức bền, thi đấu gắn kết. U17 Việt Nam cần phân phối sức lực hợp lý bởi trận đấu kéo dài 90 phút và không thời điểm nào được phép buông lỏng", ông Thọ nhấn mạnh.

Sau trận gặp Bỉ, U17 Việt Nam sẽ đối đầu New Zealand ngày 23/11. Đây được xem là cuộc so tài có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu giành điểm và cạnh tranh suất vượt qua vòng bảng. New Zealand có kinh nghiệm tham dự U17 World Cup, đồng thời sở hữu lợi thế về thể hình, khả năng tranh chấp và tổ chức các tình huống bóng bổng.

Để hạn chế sức mạnh của đối thủ, U17 Việt Nam cần ngăn chặn những pha tạt bóng từ hai biên, chủ động kiểm soát bóng hai và bảo đảm sự bọc lót trong vòng cấm. Khi tấn công, những pha phối hợp ngắn, di chuyển linh hoạt và khai thác khoảng trống có thể mang lại hiệu quả.

HLV Cristiano Roland từng cho biết việc lựa chọn Fiji làm đối thủ giao hữu xuất phát từ những nét tương đồng về thể hình và cách chơi với New Zealand. Đây là cơ hội để U17 Việt Nam thử nghiệm phương án đối phó trước các cầu thủ có ưu thế về sức mạnh.

Bình luận viên Tạ Biên Cương nhận định nhiệm vụ giành chiến thắng trước New Zealand là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, đại diện châu Đại Dương có nhiều kinh nghiệm tại sân chơi thế giới, vì vậy U17 Việt Nam không được chủ quan.

Ở trận cuối vòng bảng ngày 26/11, U17 Việt Nam sẽ gặp Mali, đội bóng từng giành ngôi á quân World Cup U17 năm 2015 và hạng ba năm 2023. Đại diện châu Phi nổi bật với nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp mạnh mẽ. Đây sẽ là thử thách đặc biệt đối với hệ thống phòng ngự và khả năng chuyển trạng thái của U17 Việt Nam.

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét: "Ở độ tuổi 17, thể lực và thể trạng là khác biệt lớn nhất, còn kỹ thuật thì chưa có khác biệt quá chênh lệch. U17 Mali có thể nói là đội giàu nền tảng thể lực nhất bảng G". Theo ông Tú, Mali là đối thủ có thành tích ổn định nhất bảng trong những năm gần đây. Vì vậy, U17 Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý.