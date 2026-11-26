Tối 26/11, U17 Việt Nam có màn so tài với Mali tại lượt trận thứ ba bảng G World Cup 2026, diễn ra trên sân Aspire Zone ở Qatar. Trước trận đấu này, đoàn quân của HLV Cristiano Roland mới giành được 1 điểm sau hai lượt trận và cần chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội.

Mali có trận đấu áp đảo trước U17 Việt Nam. (Ảnh: M.A).

Trong khi đó, Mali đang dẫn đầu bảng G với 6 điểm tuyệt đối sau hai chiến thắng trước New Zealand và Bỉ. Dù đã sớm giành quyền đi tiếp, đại diện châu Phi vẫn đặt mục tiêu giành kết quả tốt ở lượt trận cuối.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Mali chủ động triển khai lối chơi giàu thể lực, tận dụng tốc độ của các cầu thủ để gây sức ép lên phần sân Việt Nam. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Cristiano Roland nhập cuộc thận trọng, tập trung duy trì đội hình phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Dù phải đối mặt với sức ép của đối phương, U17 Việt Nam vẫn duy trì được sự tập trung trong phòng ngự. Các cầu thủ áo đỏ chủ động tranh chấp và hạn chế khoảng trống trước khung thành thủ môn Xuân Hòa.

Phút 23, Mali được hưởng quả đá phạt ở khoảng cách hơn 20m. Sacko thực hiện cú sút đầu tiên nhưng bóng không vượt qua hàng rào. Sau đó, Coulibaly tiếp tục dứt điểm nhưng không gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Việt Nam.

Giữa lúc đang gặp khó khăn trước lối chơi pressing tầm cao của đối phương, U17 Việt Nam bất ngờ có được cơ hội để ghi bàn. Phút 27, hậu vệ Mali xử lý không tốt và để mất bóng vào chân Lê Trọng Đại Nhân ngay trước vòng cấm. Nhưng trong thế đối mặt với thủ môn đối phương, Đại Nhân lại xử lý thiếu quyết đoán và bị cầu thủ Mali lui về truy cản.

Sau tình huống này, U17 Việt Nam thi đấu tự tin hơn và bắt đầu có những pha kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Dù vậy, các cầu thủ áo đỏ vẫn gặp khó khăn trong việc đưa bóng vào vòng cấm đối phương.

Ở chiều ngược lại, Mali tiếp tục duy trì những đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 40, đại diện châu Phi có pha phối hợp trước vòng cấm U17 Việt Nam, tạo điều kiện để Diawara tung cú sút xa rất căng, đưa bóng đi vọt xà ngang.

Bước sang hiệp hai, HLV Cristiano Roland thực hiện hai sự thay đổi nhân sự khi Hoàng Việt và Văn Dương được tung vào sân nhằm cải thiện khả năng tổ chức lối chơi. Phút 47, U17 Việt Nam được hưởng quả đá phạt ở cự ly gần 30m và Chu Ngọc Nguyễn Lực quyết định sút ngay. Tuy nhiên, pha ra chân của anh đưa bóng đi hơi cao so với khung thành đối phương.

U17 Việt Nam dừng chân sau vòng bảng World Cup 2026. (Ảnh: M.A).

Bên phần sân đối diện, Mali ngày càng đẩy cao tốc độ với mục tiêu tìm bàn thắng mở tỷ số. Phút 57, từ pha tổ chức tấn công ở trung lộ, Sacko thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Keita thoát xuống vòng cấm rồi tung cú dứt điểm quyết đoán, đưa bóng vượt qua thủ môn Xuân Hòa và đi vào lưới U17 Việt Nam.

Có bàn khai thông thế bế tắc, các cầu thủ Mali càng chơi càng cho thấy sự tự tin và liên tục gây ra sóng gió trước khung thành đội bóng áo đỏ. Phút 82, đại diện châu Phi tổ chức tấn công bên cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang vào trong để Djigui Koita băng vào đệm bóng ở cự ly gần, đánh bại thủ môn Xuân Hòa, nâng tỷ số lên 2-0.

Có được cách biệt hai bàn, Mali tiếp tục duy trì sức ép. Phút 87, Keita thực hiện cú dứt điểm từ bên cánh trái, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Xuân Hòa nhưng lại tìm đến cột dọc khung thành U17 Việt Nam.

Trong khoảng thời gian còn lại, U17 Việt Nam nỗ lực tổ chức tấn công nhưng không thể tìm được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Chung cuộc, U17 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Mali tại lượt trận cuối bảng G World Cup 2026. Kết quả này khiến thầy trò HLV Cristiano Roland kết thúc vòng bảng với 1 điểm sau 3 trận, qua đó không thể giành quyền vào vòng 32 đội.