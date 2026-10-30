WOODZ tiết lộ thu nhập đã tăng hơn gấp mười lần

Vào ngày 31/10, các ca sĩ Lee Seung Chul và WOODZ sẽ xuất hiện trong chương trình Knowing Bros của đài JTBC. Cả hai sẽ chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị, từ mối quan hệ đặc biệt vượt qua khoảng cách thế hệ cho đến những câu chuyện hậu trường đằng sau các bản hit của họ.

Trong tập này, Lee Seung Chul bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho WOODZ: "WOODZ gọi tôi là cha. Cậu ấy đã tự sáng tác một ca khúc và tặng cho tôi. Tôi thực sự rất xúc động đến mức rơi nước mắt". WOODZ giải thích: "Cha tôi đã qua đời từ sớm, và ông từng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Lee Seung Chul. Tôi lớn lên cùng những bài hát của chú ấy, nên tôi tự tin rằng mình có thể viết một ca khúc hay". Anh cũng chia sẻ câu chuyện hậu trường về Our Story, ca khúc song ca được phát hành nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Lee Seung Chul ra mắt.

Lee Seung Chul cũng tiết lộ câu chuyện đằng sau bản hit Never Ending Story. Ông kể lại: "Trước đây, phòng thu dưới tầng hầm của tôi từng bị ngập nước do mưa lớn ngay trước ngày khai trương. Sau đó, khi gặp Lee Soo Man, ông ấy đã hỏi tôi: Cậu định tạo ra một bản hit lớn đến mức nào đây. Và quả thực, ca khúc tiếp theo đó đã trở thành một bản hit lớn".

WOODZ cũng cởi mở chia sẻ về những thay đổi kể từ khi ca khúc Drowning bất ngờ trở nên phổ biến trở lại. Anh cho biết: "Thu nhập của tôi chênh lệch hơn mười lần giữa thời điểm trước và sau khi Drowning quay trở lại các bảng xếp hạng. Ban đầu, tôi không sáng tác bài hát này với mục đích đạt được thành công lớn, nhưng khi nó trở thành hit, tôi đã cảm thấy rất áp lực. Sau đó, tôi học cách buông bỏ, và giờ đây tôi không còn cảm thấy áp lực gì nữa".

Ngoài ra, WOODZ còn tiết lộ rằng trước khi ra mắt với tư cách ca sĩ, anh từng mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá: "Khi còn nhỏ, tôi đã sang Brazil để học đá bóng. Lúc đó, tôi chơi ở vị trí tiền đạo". Anh khiến các thành viên trong chương trình bất ngờ khi khoe kỹ năng chơi bóng tiềm ẩn của mình.

Trong khi đó, Lee Seung Chul đã phát hành ca khúc mới mang tên Our Story để kỷ niệm 40 năm chặng đường nghệ thuật của mình. Bài hát này là một tác phẩm tri ân được WOODZ sáng tạo với lòng kính trọng sâu sắc dành cho sự nghiệp âm nhạc kéo dài 40 năm của Lee Seung Chul. Tập ​​phát sóng chương trình Knowing Bros sẽ lên sóng vào lúc 9h tối (giờ Hàn Quốc) ngày 31/10.