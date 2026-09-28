WOODZ đích thân phủ nhận tin đồn tham gia phim 'Damako'

WOODZ đã đích thân lên tiếng làm rõ những tin đồn về việc anh có thể sẽ góp mặt trong một bộ phim Nhật Bản lấy bối cảnh vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. Trước đó, đã xuất hiện thông tin cho rằng, anh sẽ đóng vai chính trong dự án này cùng với các diễn viên Shim Eun-kyung và Sakura Ando.

Damako được biết đến là câu chuyện về một chàng trai mất cha mẹ trong vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima năm 1945. Sau đó, anh cùng một người Hàn Quốc sinh sống tại Nhật Bản (Zainichi) đi đến Hàn Quốc và trải qua thời kỳ Chiến tranh Triều Tiên.

Chia sẻ về vấn đề này, WOODZ giải thích rằng, sau khi nhận kịch bản và nắm bắt nội dung, anh đã cẩn trọng trình bày quan điểm của mình với công ty quản lý. Dù ban đầu có cân nhắc vai diễn, nhưng cuối cùng anh đã quyết định từ chối lời mời. Anh khẳng định, các tin tức cho rằng mình sẽ tham gia bộ phim là không chính xác, đồng thời lưu ý rằng, những thông tin này lại xuất hiện ngay cả khi anh đã từ chối dự án từ trước đó.

Về việc chậm trễ đưa ra thông báo sau vụ tranh cãi, anh giải thích: "Cả công ty lẫn tôi đều chưa có động thái cụ thể nào, nên thực sự chưa có gì cấp thiết để lên tiếng ngay lúc đó. Tôi cũng cảm thấy buồn lòng khi chứng kiến ​​những phản ứng trên mạng xã hội", đồng thời chia sẻ rằng, dù rất muốn sớm lên tiếng với người hâm mộ, nhưng sự chậm trễ này là do các yếu tố khách quan, chẳng hạn như lịch trình biểu diễn của anh.

Trong khi đó, WOODZ chuẩn bị có màn ra mắt với tư cách diễn viên điện ảnh dưới tên thật Cho Seung-youn, trong bộ phim Nambeol. Anh cũng sẽ tổ chức buổi hòa nhạc encore (diễn bổ sung) cho chuyến lưu diễn thế giới của mình tại KSPO DOME ở Seoul, vào ngày 31/10 và ngày 1/11.