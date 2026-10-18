Woni, Zena, Jang Won Young 'thống trị' bảng xếp hạng dành cho các thành viên nhóm nhạc nữ tháng Mười

Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành cho các thành viên nhóm nhạc nữ trong tháng này. Bảng xếp hạng được xác định thông qua việc phân tích các chỉ số về mức độ tham gia của người tiêu dùng, mức độ phủ sóng trên truyền thông, khả năng tương tác và nhận thức cộng đồng đối với 735 thành viên nhóm nhạc nữ, dựa trên dữ liệu lớn (big data) được thu thập từ ngày 18/9 đến ngày 18/10.

Woni (nhóm RESCENE) tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong tháng này. Các cụm từ khóa nổi bật gắn liền với cô gồm: “LOVE ATTACK” và “REMINE”, trong khi các từ khóa liên quan có thứ hạng cao nhất là “đáng yêu” (lovely), “quảng cáo” (advertise) và “ủng hộ” (root for). Phân tích về sắc thái tích cực - tiêu cực cho thấy, 95,10% phản ứng dành cho Woni là tích cực.

Zena (nhóm RESCENE) vươn lên vị trí thứ hai, đánh dấu mức tăng 42,08% so với tháng Chín. Trong khi đó, Jang Won Young (nhóm IVE) đứng ở vị trí thứ ba.

Jennie (nhóm BLACKPINK) giành vị trí thứ tư, còn Minami (nhóm RESCENE) hoàn thiện top 5.