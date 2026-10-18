Woni, Zena, Jang Won Young 'thống trị' bảng xếp hạng dành cho các thành viên nhóm nhạc nữ tháng Mười
Woni và Zena (RESCENE) cùng Jang Won Young đã đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này dành cho các thành viên nhóm nhạc nữ.
Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành cho các thành viên nhóm nhạc nữ trong tháng này. Bảng xếp hạng được xác định thông qua việc phân tích các chỉ số về mức độ tham gia của người tiêu dùng, mức độ phủ sóng trên truyền thông, khả năng tương tác và nhận thức cộng đồng đối với 735 thành viên nhóm nhạc nữ, dựa trên dữ liệu lớn (big data) được thu thập từ ngày 18/9 đến ngày 18/10.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/woni-zena-jang-won-young-thong-tri-bang-xep-hang-danh-cho-cac-thanh-vien-nhom-nhac-nu-thang-muoi-post1886265.tpo