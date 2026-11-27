Woni (RESCENE) đã vượt qua tất cả các thần tượng khác trong ngành để giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu cá nhân tháng 11/2026, xếp trên San (ATEEZ) và Jimin (BTS).

Vào ngày 27/11, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu cá nhân tháng 11/2026. Viện đã phân tích 165.885.313 dữ liệu lớn (big data) về thương hiệu của 1.735 thần tượng cá nhân, được thu thập từ ngày 27/10 đến ngày 27/11, dựa trên các chỉ số về mức độ tham gia, truyền thông, tương tác và cộng đồng. Tổng lượng dữ liệu lớn này đã tăng 6,06% so với con số 156.403.666 dữ liệu vào tháng 10/2026.

Woni đứng ở vị trí đầu tiên, với chỉ số danh tiếng thương hiệu đạt 5.753.216, bao gồm 307.816 điểm tham gia, 808.323 điểm truyền thông, 2.370.559 điểm tương tác và 2.266.519 điểm cộng đồng. Dù con số này thấp hơn 33,94% so với mức 8.709.318 điểm ghi nhận vào tháng 10/2026, nhưng vẫn đủ để cô giữ vững vị trí dẫn đầu.

San đứng ở vị trí thứ hai, với 5.507.206 điểm (tăng 22,38% so với tháng trước), trong khi Jimin xếp thứ ba với 5.350.781 điểm (giảm 36,01%). Wooyoung (ATEEZ) vươn lên vị trí thứ tư với 4.369.764 điểm, tăng 44,05%, còn Jungkook (BTS) hoàn thiện top 5 với 4.306.950 điểm, giảm 29,35%. Zena (RESCENE), Jinyoung (GOT7), Jisoo (BLACKPINK), G-Dragon (BIGBANG) và Jang Won Young (IVE) đã hoàn thiện danh sách top 10.

RESCENE đạt thành tích đặc biệt ấn tượng khi cả năm thành viên, Woni, Zena, Minami, May và Liv đều có thứ hạng cao trong danh sách này. Kết quả trên xuất hiện ngay sau khi Woni giành vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành cho các thành viên nhóm nhạc nữ tháng Mười Một. Đồng thời, RESCENE cũng vừa khép lại một giai đoạn hoạt động bận rộn với mini album thứ tư PULSE, trong đó ca khúc chủ đề With đã mang về cho nhóm năm chiến thắng trên các chương trình âm nhạc.

Koo Chang Hwan, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc, giải thích: "Trong phân tích mối liên hệ đối với Woni (RESCENE), các cụm từ như 'giữ lời hứa', 'cảm động' và 'cổ vũ' xuất hiện ở thứ hạng cao; bên cạnh đó, 'ending fairy' (tiên tử kết màn), 'Lee Sun Min' và 'MAMA' cũng là những từ khóa hàng đầu. Trong phân tích tỷ lệ tích cực - tiêu cực, thương hiệu này ghi nhận tỷ lệ tích cực đạt 96,58%".