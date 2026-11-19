Highline Entertainment đã công bố đoạn teaser cho ca khúc Look At You thông qua các kênh mạng xã hội chính thức của Wonho. Video ghi lại hình ảnh Wonho đang say sưa làm việc với âm nhạc trong không gian phòng thu.

Với chiếc tai nghe trên tai, Wonho vừa hát vừa nhún nhảy theo giai điệu, tạo nên một bầu không khí tự nhiên xuyên suốt đoạn clip. Đoạn teaser cũng lần đầu hé lộ một phần của ca khúc mới, trong đó giọng hát của Wonho hòa quyện cùng nhịp điệu tươi sáng, sôi động, mang đến cảm nhận ban đầu về phong cách của bài hát.

Look At You là một ca khúc thuộc thể loại electropop, nói về những rung động trước lời nói và hành động của một người khác. Bài hát truyền tải sự phấn khích cùng những cảm xúc trong khoảnh khắc bắt đầu yêu thông qua chất âm tươi vui.

Trước khi tung teaser, Wonho đã thông báo về màn trở lại này bằng một hình ảnh "sắp ra mắt" (coming soon) được thiết kế theo phong cách cửa sổ trò chuyện trực tuyến. Đoạn teaser tiếp nối ngay sau đó, càng làm tăng thêm sự mong đợi của người hâm mộ dành cho đĩa đơn mới.

Song song với các hoạt động quảng bá cho ca khúc mới, Wonho cũng sẽ thực hiện chuyến lưu diễn thế giới mang tên WONHO 2027 WORLD TOUR: NOCHE sẽ bắt đầu vào tháng Một năm tới, đi qua 10 thành phố tại Bắc Mỹ.

Chuyến lưu diễn sẽ khởi động tại Seattle vào ngày 9/1, sau đó lần lượt dừng chân tại San Francisco (11/1), Los Angeles (13/1), Minneapolis (16/1), Chicago (18/1), Dallas (21/1), Orlando (23/1), Silver Spring (25/1), Philadelphia (27/1) và kết thúc tại New York vào ngày 29/1.

Look At You đánh dấu sự trở lại của Wonho khoảng bốn tháng sau khi anh phát hành sản phẩm CORE vào ngày 21/7. Đĩa đơn mới này sẽ chính thức có mặt trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến vào lúc 14h (giờ Hàn Quốc), ngày 20/11.