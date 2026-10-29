Wonhee và Iroha (ILLIT) cập nhật tình trạng chấn thương

Vào ngày 29/10, BELIFT LAB, công ty quản lý của ILLIT đã đưa ra thông báo về tình trạng sức khỏe của các thành viên cũng như các hoạt động sắp tới thông qua nền tảng Weverse và các kênh mạng xã hội. Wonhee và Iroha hiện đang trong quá trình hồi phục sau khi gặp chấn thương ở mắt cá chân trong các hoạt động gần đây.

Theo đó, hai thành viên vẫn sẽ tham gia buổi biểu diễn tại lễ hội ĐH Yonsei, ngày hôm nay (29/10). Tuy nhiên, đội hình và vũ đạo sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy theo tình trạng sức khỏe của các thành viên cũng như điều kiện thực tế tại sân khấu ngoài trời. Công ty quản lý của ILLIT cũng mong người hâm mộ thông cảm và cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ quá trình hồi phục của hai thành viên, giúp họ có thể tiếp tục các hoạt động một cách an toàn và khỏe mạnh.

ILLIT đã phát hành mini-album thứ năm mang tên Break Even vào ngày 26/10 vừa qua và hiện đang quảng bá cho ca khúc chủ đề I’ll Arrest You. Việc các thành viên gặp chấn thương chỉ ba ngày sau khi trở lại (comeback) là một điều vô cùng đáng tiếc. Trong khi đó, một thành viên khác là Moka hiện đang tạm dừng hoạt động từ tháng Sáu năm nay, do gặp các triệu chứng căng thẳng và lo âu quá mức.