Woman in Jazz - Cuộc gặp gỡ giữa những giọng ca nữ và các nghệ sĩ

Chương trình Woman in Jazz diễn ra chiều 17/9, mở ra cuộc gặp gỡ giữa những nữ nghệ sĩ và các nghệ sĩ Jazz Việt Nam.

Những giọng ca nữ mang đến Jazz nhiều sắc thái, từ mềm mại, sâu lắng đến mạnh mẽ, cá tính và giàu nội lực.

“Hãy Yêu Jazz đi” của TRỊNH & JAZZ PROJECT mang những sáng tác của Trịnh Công Sơn đến gần hơn với ngôn ngữ Jazz đương đại.

Các nghệ sĩ, ca sĩ trẻ thế hệ Gen Z thể hiện các ca khúc qua những bản phối giàu màu sắc và cá tính.

Các nghệ sĩ phiêu cùng những cung bậc cảm xúc.

Nữ ca sĩ quốc tế BellA Forté với chất giọng giàu nội lực tạo nên một điểm nhấn trong chương trình.

Những giai điệu giàu sức sống và quyến rũ góp phần tạo nên không gian âm nhạc thăng hoa tại Woman in Jazz.

Khán giả ghi lại những tiết mục biểu diễn đỉnh cao của nữ ca sĩ quốc tế BellA Forté.

Những khoảnh khắc ngẫu hứng trên sân khấu thể hiện rõ tinh thần tự do và sáng tạo vốn là nét đặc trưng của Jazz.

Những tiết mục tại Woman in Jazz giành được những tràng pháo tay của khán giả.

Woman in Jazz góp thêm một điểm nhấn cho Hanoi Jazztival 2026, đưa Jazz đến gần công chúng qua những cuộc gặp gỡ âm nhạc giàu cảm xúc.