WOFX 2026 mở cơ hội cho nội thất Việt tại Ấn Độ

Triển lãm WOFX - World Furniture Expo sẽ diễn ra từ ngày 08 - 10/12/2026 tại BEC, Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: Bộ Công Thương).

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Bombay (Bombay Exhibition Centre), là sự kiện thương mại quốc tế B2B chuyên ngành nội thất lớn nhất tại Ấn Độ. Năm 2026 đánh dấu lần thứ sáu WOFX được tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực nội thất và thiết kế.

Sức hấp dẫn của sự kiện gắn với tiềm năng thị trường Ấn Độ. Quốc gia có dân số 1,46 tỷ người này đang chứng kiến nhu cầu nội thất gia tăng cùng sự phát triển của bất động sản, thu nhập và tốc độ đô thị hóa. Hiện Ấn Độ là thị trường nội thất lớn thứ tư thế giới, quy mô hơn 25 tỷ USD, dự kiến đạt 37 tỷ USD vào năm 2030.

Những con số từ kỳ triển lãm trước cho thấy khả năng kết nối thương mại của WOFX. Năm 2025, sự kiện đón 10.140 lượt khách tham quan và mua hàng đến từ 26 bang, vùng lãnh thổ của Ấn Độ; ghi nhận hơn 500 cuộc gặp B2B, cùng đại diện trưng bày từ hơn 15 quốc gia.

WOFX quy tụ hàng trăm thương hiệu từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp xúc với nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ, kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất và các hệ thống phân phối lớn. Đây cũng là dịp tìm kiếm đối tác chiến lược, phát triển kênh tiêu thụ tại Ấn Độ và khu vực Nam Á.

Danh mục trưng bày trải rộng từ nội thất gia đình, văn phòng, ngoài trời đến sản phẩm nhà bếp, tủ quần áo và nội thất trẻ em. Triển lãm còn giới thiệu thảm, đồ trang trí, nội thất trường học, cơ sở giáo dục cùng sản phẩm phục vụ công trình, tổ chức và dự án thương mại.

Ngoài hoạt động trưng bày, ban tổ chức dự kiến triển khai hội thảo, trao đổi chuyên ngành, giới thiệu ý tưởng thiết kế, ra mắt sản phẩm và trao giải thưởng ngành nội thất. Các không gian chủ đề gồm Avante Garde, Grand Galleria, Design Edge, ASEAN Panorama và SOI - States of India, góp phần tạo thêm điểm kết nối giữa sản phẩm, thiết kế và thị trường.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Nội thất Thế giới WOFX 2026 có Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc, Hàn Quốc, Sri Lanka, Bangladesh, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Pháp và Mỹ…

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độdự kiến tổ chức khu gian hàng Việt Nam (Vietnam Pavilion), trưng bày và giới thiệu sản phẩm đồ gỗ, nội thất. Hoạt động này mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt quảng bá thương hiệu rộng rãi, tiếp cận khách mua hàng và tìm kiếm hợp tác đầu tư dài hạn tại thị trường Ấn Độ.