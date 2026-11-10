WMO: Thế giới sẽ nóng bất thường trong những tháng tới

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Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên hiệp quốc cho biết hiện tượng El Nino đang hình thành trên Thái Bình Dương sẽ đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng thêm từ 0,1-0,2 độ C, khiến thế giới trở nên nóng bất thường trong phần còn lại của năm nay và kéo dài đến đầu năm 2027.

Trong báo cáo "Tình trạng Khí hậu" được công bố vào ngày 9/11, đúng thời điểm hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP31 khai mạc tại Thổ Nhĩ Kỳ, WMO cho biết, năm nay đang trên đà trở thành một trong những năm nóng nhất từng được ghi nhận, với mức nhiệt trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 cao hơn 1,47 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời Tổng thư ký WMO, bà Celeste Saulo, nhận định: "Chúng ta đang làm trầm trọng thêm các hình thái thời tiết, và El Nino sẽ đóng vai trò như một yếu tố làm tăng rủi ro theo cấp số nhân. El Nino, cùng với tình trạng khí hậu toàn cầu trong năm 2026, mang đến một ý nghĩa hoàn toàn mới cho cụm từ 'vượt xa mọi biểu đồ'."

Theo dữ liệu do chương trình quan sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) công bố tuần trước, nhiệt độ trong năm 2026 được dự báo sẽ tăng hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Mức tăng nhiệt độ này từng bị vượt qua vào năm 2024, năm nóng nhất từng được ghi nhận, và Liên hiệp quốc dự báo nhiệt độ toàn cầu sẽ duy trì ở mức cao hơn ngưỡng đó xét theo giá trị trung bình dài hạn.

Trong kịch bản lạc quan nhất, nhiệt độ thế giới được dự báo sẽ tăng 1,8 độ C trong thế kỷ này. Tuy nhiên, việc giới hạn mức tăng nhiệt độ ở 1,8 độ C đòi hỏi phải cắt giảm đáng kể lượng khí nhà kính do con người tạo ra, vượt xa các cam kết hiện tại của các quốc gia. Liên hiệp quốc cảnh báo rằng ngay cả khi các nước thực hiện đúng những cam kết cắt giảm khí thải hiện nay, thế giới vẫn đang trên đà nóng lên thêm 2,6 độ C.

Hiện tượng El Nino năm nay là đợt mạnh nhất từng được ghi nhận. Hiện tượng thời tiết này làm thay đổi các mô hình nhiệt độ và lượng mưa trên toàn cầu, từ đó tác động đến nguy cơ xảy ra hạn hán, lũ lụt, các đợt nắng nóng và những hình thái thời tiết cực đoan khác tại nhiều khu vực.

WMO dự báo El Nino sẽ kéo dài đến tháng 2/2027, với mức tăng của nhiệt độ so với thời kỳ tiền công nghiệp tại các vùng biển ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương gần đường xích đạo có thể lên tới 3,7 độ C, so với mức tăng 0,2 độ C ghi nhận vào tháng 3/2026.

Theo WMO, trong giai đoạn 2017-2026, mực nước biển đã tăng trung bình 3,9 mm mỗi năm, so với mức tămg 2,4 mm mỗi năm trong giai đoạn từ năm 1993-2002. Cơ quan này cho biết, nhiệt độ đại dương vẫn tiếp tục tăng trong năm nay, cho thấy tốc độ hấp thụ nhiệt của hệ thống Trái Đất đang ngày càng nhanh hơn.

Khi đại dương nóng lên, nước sẽ giãn nở, góp phần làm mực nước biển dâng cao, bên cạnh tình trạng tan chảy của băng biển. WMO ghi nhận rằng vào tháng 3 năm nay, diện tích băng biển Bắc Cực đạt mức tối đa thấp nhất hoặc thấp thứ hai từng được ghi nhận.

Báo cáo của WMO cũng chỉ ra rằng trong năm 2025, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã tác động khác nhau đến lĩnh vực năng lượng tái tạo tại nhiều khu vực trên thế giới.

Tại châu Âu, sản lượng điện mặt trời cao hơn mức trung bình, trong khi sản lượng điện gió lại thấp hơn mức trung bình. Đồng thời, nhu cầu sử dụng điện - vốn chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ - tại châu Âu cũng thấp hơn mức trung bình.

Ngược lại, khu vực miền Trung và miền Nam châu Phi ghi nhận lượng mưa có lợi thủy điện thấp hơn mức trung bình, trong khi nhu cầu sử dụng điện lại tăng cao.

Báo cáo của WMO, tổng hợp từ 9 bộ dữ liệu khác nhau, chỉ ra rằng mỗi năm trong 12 năm qua đều nằm trong nhóm 12 năm nóng nhất từng được ghi nhận kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập vào khoảng năm 1850.

Ông John Kennedy, người đứng đầu bộ phận Thông tin Khí hậu tại WMO, phát biểu với các phóng viên ở Geneva trước thềm hội nghị: “Mọi chỉ số ở đây đều cho thấy cùng một thực trạng. Nhiệt lượng bị giữ lại bởi các loại khí nhà kính đang biểu hiện rõ rệt thông qua sự gia tăng nhiệt độ ở đại dương và khí quyển, hiện tượng băng tan, cũng như mực nước biển dâng cao”.

Ngoài ra, theo WMO số lượng quốc gia báo cáo có hệ thống cảnh báo sớm đã tăng từ 56 quốc gia cách đây 1 thập kỷ lên 136 quốc gia vào năm 2025. Sự gia tăng này đưa thế giới tiến gần hơn tới mục tiêu của Liên hiệp quốc là đến cuối năm tới thiết lập được các hệ thống cảnh báo sớm bao phủ toàn bộ dân số toàn cầu.