Hoạt động dự báo tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. (Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn)

Ngày 28/11, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã nhận được thư gửi của Tổ chức Khí tượng thế giới, trong đó đánh giá cao năng lực chuyên môn, tinh thần hợp tác và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong các hoạt động khí tượng thủy văn khu vực và quốc tế.

Đặc biệt, Tổ chức Khí tượng thế giới ghi nhận những đóng góp của Việt Nam trong việc vận hành Trung tâm Hỗ trợ dự báo thời tiết nguy hiểm khu vực Đông Nam Á. Trong những năm qua, trung tâm đã cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ dự báo thời tiết nguy hiểm cho cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia của 5 nước tham gia Chương trình Dự báo thời tiết nguy hiểm khu vực Đông Nam Á.

Trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm của trung tâm, Tổ chức Khí tượng thế giới đề xuất Cục Khí tượng Thủy văn nghiên cứu, xem xét chuyển đổi đơn vị này thành Trung tâm Khí tượng chuyên ngành về dự báo thời tiết nguy hiểm khu vực Đông Nam Á (RSMC), phù hợp với các quy trình, quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới và điều kiện thực tế.

Tổ chức Khí tượng thế giới cũng đánh giá cao công tác tổ chức và những đóng góp chuyên môn của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 11 của Nhóm tư vấn về dự báo thời tiết nguy hiểm, diễn ra từ ngày 21 đến 24/9/2026 tại Hà Nội, cùng các hoạt động kỷ niệm 20 năm Chương trình Dự báo thời tiết nguy hiểm của Tổ chức Khí tượng thế giới (2006-2026).

Bên cạnh đó, Tổ chức Khí tượng thế giới ghi nhận sáng kiến của Việt Nam trong việc tổ chức hội nghị về tăng cường khả năng sẵn sàng và ứng phó với tác động của El Nino tại ASEAN giai đoạn 2026-2027, diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 10/2026. Hội nghị đã tạo diễn đàn để các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia trong ASEAN, Tổ chức Khí tượng thế giới và các tổ chức đối tác tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu, thông tin dự báo, công cụ và kinh nghiệm chuyên môn.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, tác động của El Nino diễn biến phức tạp, có thể kéo dài ngay cả khi hiện tượng này đã suy yếu. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc cung cấp thông tin dự báo tác động và cảnh báo sớm phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Tổ chức Khí tượng thế giới kỳ vọng, thông qua sáng kiến của Việt Nam, các quốc gia thành viên ASEAN sẽ đẩy mạnh chia sẻ tri thức, phối hợp xây dựng các kịch bản dự báo và kế hoạch hành động chung, góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ sinh kế của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.