WMO cảnh báo 'tài khoản tiết kiệm' nước của thế giới đang cạn dần

Hồ Woodhead (Anh) đang cạn nhanh chóng do thời tiết không theo quy luật thông thường. Ảnh: Reuters

Theo các nhà khoa học, 2025 là năm khô hạn nhất đối với sông ngòi toàn cầu trong suốt 35 năm quan trắc. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết có đến hơn 1/3 lưu vực sông trên thế giới ghi nhận lưu lượng nước thấp hơn bình thường.

Báo cáo “Tình trạng Tài nguyên Nước Toàn cầu” của WMO công bố ngày 17-9 nhấn mạnh lượng nước dự trữ trên đất liền gồm nước ngầm, hồ, thảm thực vật, băng và tuyết đã suy giảm rất nhanh trong khoảng một thập kỷ.

Tổng thư ký WMO Celeste Saulo ví lượng nước dự trữ này như “tài khoản tiết kiệm” của hành tinh. “Chúng ta đang làm cạn kiệt tài khoản tiết kiệm đó. Lượng nước dự trữ trên đất liền toàn cầu đã cho thấy xu hướng giảm kể từ khoảng những năm 2014-2016, một tín hiệu dai dẳng kéo dài cả thập kỷ,” Reuters dẫn lời Tổng thư ký WMO.

Vai trò của nguồn dự trữ này đặc biệt quan trọng đối với những năm khô hạn bất thường. WMO cảnh báo xu hướng suy giảm hiện nay có thể để lại hậu quả nghiêm trọng cho tương lai khi lớp đệm tự nhiên giúp duy trì nguồn nước ngày càng mỏng đi.

Trái ngược với xu hướng đó, một số khu vực Nam Á đang trải qua tình trạng dư thừa nước. Điều này cho thấy chu kỳ thủy văn ngày càng thất thường và khó dự đoán. Đồng thời khiến việc quản lý nguồn nước trở nên phức tạp hơn khi hạn hán và lũ lụt có thể cùng xuất hiện trong một hệ thống khí hậu.

Báo cáo ghi nhận băng tan trên diện rộng tại tất cả các khu vực chỉ tính riêng năm 2025, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp xảy ra hiện tượng này. WMO cảnh báo quá trình đó cuối cùng sẽ làm suy giảm nguồn nước về lâu dài.

Tổng hợp