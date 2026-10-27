WMO cảnh báo nồng độ khí nhà kính tăng lên mức cao chưa từng có

Theo Bản tin Khí nhà kính thường niên lần thứ 22 của WMO, cả ba loại khí nhà kính chủ yếu gồm carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O) đều tăng lên mức cao chưa từng có. Đáng chú ý, báo cáo được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của LHQ (COP31), dự kiến diễn ra từ ngày 9 - 20/11 tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phó Tổng Thư ký WMO, bà Ko Barrett cảnh báo lượng khí nhà kính tích tụ đang giữ lại một lượng nhiệt cao kỷ lục trong khí quyển, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và gây rủi ro trực tiếp đến các hệ thống kinh tế - xã hội.

Theo bà, 11 năm qua là giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận và xu hướng này sẽ còn tiếp diễn. Nguyên nhân là do CO2 tồn tại rất lâu trong khí quyển và sẽ chi phối khí hậu toàn cầu trong nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế kỷ tới.

Báo cáo của WMO chỉ ra rằng trong năm 2025, nồng độ CO2 đạt 426,8 phần triệu (ppm), methane đạt 1.948 phần tỷ (ppb) và N2O đạt 339,1 ppb. Các mức này lần lượt bằng 153%, 267% và 126% so với thời kỳ tiền công nghiệp trước năm 1750. Trong ba loại khí trên, CO2 chiếm khoảng 66% hiệu ứng làm nóng khí hậu.

Theo WMO, mức tăng nồng độ CO2 trong năm 2025 là 2,8 ppm, thấp hơn mức tăng kỷ lục 3,6 ppm của giai đoạn 2023 - 2024 nhờ hiện tượng El Nino suy yếu giúp các bể hấp thụ carbon tự nhiên phục hồi. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn mức tăng trung bình 2,6 ppm mỗi năm của thập kỷ qua. Giới chuyên gia khí tượng cảnh báo dữ liệu từ các trạm quan trắc cho thấy nồng độ CO2 vẫn tiếp tục xu hướng đi lên trong năm 2026.

Trong quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng khử carbon, WMO còn khuyến nghị các nước quan tâm hơn tới hydro phân tử (H2) và sulfur hexafluoride (SF6). Hai loại khí này có hàm lượng thấp nhưng cũng gây tác động mạnh và gắn liền với ngành điện.

SF6 thường được sử dụng chủ yếu làm chất chống phóng điện trong hệ thống truyền tải điện. Cơ quan khí hậu của LHQ cảnh báo khí SF6 có thời gian tồn tại trong khí quyển lên tới 3.200 năm và tiềm năng gây nóng lên toàn cầu cao gấp hơn 24.000 lần so với CO2.

Với H2, giới khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến nồng độ của loại khí này tăng trong thập kỷ qua trong bối cảnh H2 mới bắt đầu được dùng làm môi chất lưu trữ năng lượng.

WMO nhấn mạnh việc tiếp tục gia tăng nồng độ các loại khí nêu trên sẽ khiến các đợt nắng nóng, bão nhiệt đới và mưa lớn cực đoan mạnh lên nhanh hơn mức con người từng dự liệu dựa trên dữ liệu lịch sử.