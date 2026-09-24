Wirtz có thật sự là vụ mua hớ 116 triệu bảng của Liverpool?

Một năm sau khi Liverpool chi khoản phí có thể lên tới 116 triệu bảng cho Florian Wirtz, câu hỏi dành cho tiền vệ người Đức đã thay đổi. Vấn đề không còn là anh giỏi đến đâu, mà Liverpool thực sự nhận lại được gì từ một trong những thương vụ đắt nhất lịch sử CLB.

Liverpool trả 100 triệu bảng cố định, cộng tối đa 16 triệu bảng phụ phí. Với mức giá đó, 7 bàn và 8 kiến tạo sau 49 trận ở mùa đầu tiên rõ ràng chưa đủ thuyết phục. Sang mùa 2026/27, Wirtz mới có một kiến tạo sau 6 lần ra sân và vẫn chưa ghi bàn.

Jamie Carragher thậm chí cho rằng vấn đề đáng lo không nằm ở việc Wirtz đang sa sút phong độ. Cựu trung vệ Liverpool đặt câu hỏi liệu những gì người ta đang thấy có đơn giản là phiên bản hiện tại của Wirtz tại Premier League, đồng thời khẳng định anh sẽ không xếp tiền vệ người Đức đá chính trước Man City.

Sáng tạo nhiều nhưng chưa đủ quyết định

Ở Leverkusen, Wirtz là mẫu cầu thủ trực tiếp thay đổi trận đấu. Mùa 2023/24, anh ghi 18 bàn và có 19 kiến tạo trên mọi đấu trường. Mùa cuối trước khi sang Anh, con số vẫn ở mức 16 bàn và 14 kiến tạo.

Liverpool mua Wirtz vì khả năng nhận bóng giữa các tuyến, xoay sở trong không gian hẹp và tạo đường chuyền cuối cùng. Nhưng tại Anfield, đầu ra bàn thắng và kiến tạo của anh giảm rõ rệt.

Dù vậy, khả năng sáng tạo chưa biến mất. Mùa trước, Wirtz tạo 95 cơ hội từ bóng sống trên mọi đấu trường, nhiều hơn ít nhất 27 lần so với bất kỳ đồng đội nào tại Liverpool.

Con số đó cho thấy Wirtz vẫn có ảnh hưởng lớn trong quá trình xây dựng cơ hội. Vấn đề là ảnh hưởng ấy chưa được chuyển hóa thành đủ bàn thắng và kiến tạo để tạo cảm giác anh đang quyết định trận đấu.

Trận thắng Bournemouth 1-0 là ví dụ rõ nhất. Carragher gọi đây là một trong những màn trình diễn kém nhất của Wirtz trong màu áo Liverpool, đặc biệt sau hiệp một mờ nhạt. Tuy nhiên, tiền vệ 23 tuổi vẫn tạo 3 cơ hội, thắng 6/8 pha tranh chấp và có 4 lần giành lại bóng.

HLV Andoni Iraola cũng thừa nhận Wirtz nhập cuộc chậm, nhưng nhìn thấy sự cải thiện sau giờ nghỉ. Theo nhà cầm quân Liverpool, tiền vệ người Đức bắt đầu tìm được những vị trí nhận bóng và xoay người tốt hơn trong hiệp hai, qua đó giúp đội chơi tiến bộ hơn.

Florian Wirtz mới có một kiến tạo sau 6 lần ra sân cho Liverpool mùa này.

Hai đánh giá trái chiều phản ánh khá đúng câu chuyện của Wirtz. Anh có những đóng góp mà dữ liệu ghi nhận được, nhưng cảm giác khi xem trực tiếp vẫn là một cầu thủ chưa đủ sắc bén và ổn định để kiểm soát những trận đấu lớn.

Ngay trước Bournemouth, Iraola cũng từng bảo vệ học trò khi cho rằng Wirtz cần được đánh giá rộng hơn số bàn thắng và kiến tạo. HLV người Tây Ban Nha đánh giá cao khối lượng công việc của anh và tin sự kết nối với những đồng đội mới sẽ tốt hơn khi Liverpool có thêm thời gian.

Mùa này, Wirtz thực hiện 19 đường chuyền đưa bóng tiến lên ở Premier League, ngang Martin Odegaard. Trung bình mỗi 90 phút, anh có 9,6 đường chuyền phá tuyến, gần gấp đôi mức 5,2 của mùa trước.

Khả năng đóng góp không bóng cũng được cải thiện. Wirtz có 6 lần đoạt bóng ở một phần ba cuối sân và nằm trong nhóm những cầu thủ gây áp lực nhiều nhất giải, đồng thời là người Liverpool di chuyển quãng đường nhiều nhất ở 3 trong 5 trận Premier League mùa này.

Những thống kê ấy không thể che đi việc Wirtz mới có một kiến tạo. Nhưng chúng cho thấy vấn đề không đơn giản là anh thiếu nỗ lực hay hoàn toàn không phù hợp với Premier League.

Giá 116 triệu bảng thay đổi mọi tiêu chuẩn

Điểm Carragher nhấn mạnh cũng là sức ép lớn nhất đối với Wirtz: khoảng cách giữa những gì anh đang thể hiện và kỳ vọng dành cho một cầu thủ hơn 100 triệu bảng vẫn còn quá lớn.

Một cầu thủ có mức phí thấp hơn có thể được đánh giá cao nhờ pressing, tạo cơ hội và giúp hệ thống vận hành. Với Wirtz, từng ấy chưa đủ, bởi Liverpool không trả khoản tiền kỷ lục chỉ để có thêm một mắt xích tốt trong hệ thống.

Họ cần Wirtz ghi bàn, kiến tạo và trực tiếp thay đổi kết quả. Đây chính là phần anh chưa làm đủ thường xuyên kể từ khi tới Anfield.

Wirtz tạo 95 cơ hội từ bóng sống mùa trước, nhiều hơn ít nhất 27 lần so với mọi đồng đội Liverpool.

Tuy nhiên, kết luận Wirtz là một vụ mua hớ lúc này cũng bỏ qua nhiều dữ liệu khác. Opta Analyst đánh giá mùa đầu của anh đáng thất vọng nhưng cho rằng còn quá sớm để đưa ra những kết luận nặng nề, nhất là khi Wirtz mới 23 tuổi và Liverpool cũng chưa đạt trạng thái vận hành tốt nhất.

Bản thân Iraola nhiều lần nhấn mạnh các vấn đề của Liverpool mang tính tập thể. Sau trận hòa Fulham, ông cho rằng việc pressing không hiệu quả từ tuyến trên khiến cả tiền vệ lẫn hậu vệ gặp khó, thay vì quy trách nhiệm cho một cá nhân.

Điều đó không giúp Wirtz thoát khỏi trách nhiệm. Với mức phí lên tới 116 triệu bảng, anh vẫn phải tìm cách biến những đường chuyền tốt, những pha di chuyển thông minh và khối lượng pressing thành thứ rõ ràng hơn trên bảng tỷ số.

Hiện tại, Carragher có lý khi đặt câu hỏi về hiệu quả, còn Iraola cũng có cơ sở khi cho rằng Wirtz đóng góp nhiều hơn những gì bàn thắng và kiến tạo thể hiện. Hai cách nhìn không thực sự mâu thuẫn.

Wirtz chưa phải một thất bại, nhưng cũng chưa chứng minh Liverpool đúng khi chi khoản tiền khổng lồ cho anh. Anh vẫn tạo ra nhiều cơ hội và tham gia sâu vào lối chơi, nhưng một cầu thủ hơn 100 triệu bảng cuối cùng vẫn phải được đánh giá bằng khả năng quyết định trận đấu.

Đó là khoảng cách Wirtz phải thu hẹp. Liverpool không bỏ 116 triệu bảng để mua một cầu thủ chỉ chơi tốt, mà để sở hữu một ngôi sao có thể tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng nhất.