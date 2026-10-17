Wirtz có nguy cơ thành bản hợp đồng tệ nhất lịch sử Premier League

Liverpool chi khoảng 116 triệu bảng để mua Florian Wirtz, nhưng tiền vệ người Đức mới có 7 bàn và 11 kiến tạo sau 54 trận trên mọi đấu trường.

Liverpool từng chấp nhận chi khoảng 116 triệu bảng để đưa Florian Wirtz rời Bayer Leverkusen vì tin rằng họ mua được một trong những số 10 hay nhất châu Âu. Anh mới 23 tuổi, từng là trung tâm trong đội hình Leverkusen vô địch Bundesliga và được kỳ vọng trở thành hạt nhân sáng tạo mới tại Anfield.

Hơn một năm sau, câu chuyện không đi theo quỹ đạo ấy. Wirtz đã có 7 bàn và 11 kiến tạo sau 54 trận cho Liverpool trên mọi đấu trường. Nếu nhìn riêng những con số, thành tích không quá tệ. Nhưng với một cầu thủ khiến CLB bỏ ra 116 triệu bảng, tiêu chuẩn đánh giá luôn cao hơn nhiều.

Danny Murphy, cựu tiền vệ Liverpool, từng cho rằng Wirtz gặp không ít thiếu may mắn trong mùa đầu tiên. Một số đường chuyền tốt không được đồng đội tận dụng, vài tình huống bị từ chối vì việt vị và hệ thống cũng chưa thực sự giúp anh phát huy hết điểm mạnh.

Nhưng Murphy đồng thời nhấn mạnh bước sang mùa thứ hai, những lý do ấy không còn đủ sức thuyết phục. Một cầu thủ tấn công trị giá hơn 100 triệu bảng phải tạo ra bàn thắng và kiến tạo đều đặn hơn.

116 triệu bảng và áp lực không còn là chuyện thích nghi

Mùa đầu tiên tại Anh, Wirtz có thể được thông cảm khi mất thời gian làm quen với Premier League. Tốc độ trận đấu cao hơn Bundesliga, mức độ tranh chấp lớn hơn và Liverpool cũng không xây toàn bộ hệ thống xoay quanh anh như Leverkusen từng làm dưới thời Xabi Alonso.

Chính Premier League từng chỉ ra rằng Wirtz phải mất 16 trận mới có đóng góp trực tiếp đầu tiên tại giải. Khoảng thời gian dài ấy phần nào cho thấy quá trình thích nghi không hề dễ dàng.

Wirtz mất bóng 16 lần trong trận Liverpool thua Man City 0-3 và bị thay ra sau 65 phút.

Nhưng bước sang mùa thứ hai, cách nhìn thay đổi. Liverpool không thể tiếp tục xem Wirtz như một dự án cần ba hoặc bốn năm để phát triển. CLB bỏ ra 116 triệu bảng vì muốn một cầu thủ đủ sức thay đổi trận đấu ngay khi bước vào giai đoạn đỉnh cao.

Trận thua Man City 0-3 tại Anfield khiến những nghi ngờ tăng mạnh. Wirtz được đá chính nhưng chỉ chơi 65 phút, mất bóng 16 lần và gần như không tạo ra ảnh hưởng đáng kể trong thời điểm Liverpool cần một cầu thủ có khả năng phá vỡ cấu trúc đối phương.

Jason Cundy sau trận thậm chí đặt câu hỏi liệu tiền vệ người Đức có thể trở thành “khoản tiền lãng phí lớn nhất lịch sử Premier League”. Nhận xét rất nặng, nhưng phản ánh rõ mức độ thất vọng quanh một thương vụ từng được kỳ vọng thay đổi hàng công Liverpool.

Vấn đề của Wirtz không nằm ở kỹ thuật. Anh vẫn xử lý bóng tốt, nhìn thấy những đường chuyền người khác khó phát hiện và có khả năng nhận bóng giữa các tuyến. Khó khăn xuất hiện khi những phẩm chất ấy không chuyển hóa thành ảnh hưởng đủ lớn.

Ở Leverkusen, Wirtz gần như được trao toàn quyền trong khu vực giữa hàng tiền vệ và hàng thủ đối phương. Anh có thể di chuyển tự do, nhận bóng ở vị trí thuận lợi và thường xuyên được đồng đội tìm đến trong những pha tấn công quan trọng.

Tại Liverpool, không gian ấy phải chia sẻ với nhiều cầu thủ khác. Wirtz còn phải tham gia pressing nhiều hơn, di chuyển rộng hơn và đôi khi nhận bóng xa khung thành hơn mức lý tưởng. Khi hệ thống không phục vụ riêng mình, anh phải tự thích nghi và tạo ra giá trị trong một vai trò phức tạp hơn.

Mức giá 116 triệu bảng khiến quá trình ấy bị soi kỹ từng tuần.

Wirtz chưa phải “bom xịt”, nhưng biên độ sai đang hẹp lại

Công bằng mà nói, Wirtz chưa chơi tệ đến mức có thể gắn nhãn thất bại. 7 bàn và 11 kiến tạo sau 54 trận vẫn cho thấy anh có đóng góp, trong khi một số màn trình diễn tại Champions League cho thấy chất lượng kỹ thuật chưa mất đi.

Trận thắng LASK 6-3 giữa tuần là ví dụ. Wirtz chơi đủ 90 phút và có một kiến tạo, cho thấy khi được đặt trong thế trận rộng và Liverpool kiểm soát tốt bóng, anh vẫn có thể tạo ảnh hưởng.

Danny Murphy cho rằng Wirtz có thể được thông cảm ở mùa đầu, nhưng bước sang mùa thứ hai anh phải tạo ra bàn thắng và kiến tạo đều đặn hơn.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không đánh giá cầu thủ đắt giá bằng những trận đấu lẻ tẻ. Liverpool cần Wirtz xuất hiện thường xuyên hơn trong những thời điểm quan trọng, đặc biệt ở Premier League và các trận lớn.

Sự so sánh với những cầu thủ khác càng khiến sức ép tăng thêm. Man City có Rayan Cherki, người cũng chơi thiên về sáng tạo nhưng tạo tác động trực tiếp nhanh hơn. Cherki ghi bàn ngay trong trận thắng Liverpool, trong khi Wirtz lại rời sân sau hơn một giờ thi đấu.

Liverpool cũng đã đầu tư rất mạnh vào hàng công. Bradley Barcola chịu nhiều sức ép, Alexander Isak từng khiến CLB phá kỷ lục chuyển nhượng với giá 125 triệu bảng, còn Wirtz là một trong những thương vụ lớn nhất lịch sử giải đấu. Khi số tiền bỏ ra quá lớn, hiệu quả tập thể lẫn cá nhân đều bị đặt dưới kính hiển vi.

Wirtz vì thế không chỉ cần cải thiện phong độ. Anh còn phải tránh trở thành biểu tượng cho một giai đoạn Liverpool chi rất nhiều tiền nhưng không nhận lại giá trị tương xứng.

Lịch sử Premier League từng chứng kiến nhiều thương vụ lớn thất bại. Fernando Torres sang Chelsea với giá 50 triệu bảng nhưng không bao giờ tìm lại phong độ đỉnh cao. Alexis Sanchez nhận mức lương khổng lồ tại MU nhưng đóng góp rất hạn chế. Romelu Lukaku trở lại Chelsea với giá gần 100 triệu bảng rồi nhanh chóng mất vị trí.

Wirtz chưa rơi tới mức ấy. Anh vẫn còn trẻ, còn thời gian và vẫn sở hữu chất lượng để xoay chuyển tình thế. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ Liverpool đã bước vào mùa thứ hai cùng anh, trong khi kỳ vọng không còn ở mức “chờ thích nghi”.

Một cầu thủ trị giá 116 triệu bảng không cần hoàn hảo mỗi tuần, nhưng phải tạo ra cảm giác rằng đội bóng tốt hơn khi có anh trên sân.

Wirtz hiện chưa làm được điều ấy đủ thường xuyên. Nếu số bàn thắng, kiến tạo và ảnh hưởng trong các trận lớn không tăng lên, câu hỏi về giá trị thương vụ sẽ ngày càng khó né tránh.

Gọi Wirtz là bản hợp đồng tệ nhất lịch sử Premier League lúc này vẫn quá sớm. Nhưng anh đã bước vào giai đoạn mà mỗi trận đấu mờ nhạt đều khiến câu hỏi ấy trở nên bớt cực đoan hơn trước.