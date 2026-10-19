Winter (aespa) gây sốt tại Nhật Bản chỉ vì một tư thế ngồi

Theo MyDaily, mới đây, Winter - thành viên nhóm nhạc aespa bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Nhật Bản sau khi một khoảnh khắc của cô trong buổi phỏng vấn được chia sẻ rộng rãi.

Cụ thể, cách đây chưa lâu, kênh YouTube chính thức của tạp chí thời trang Vogue (Mỹ) đăng tải video mang tên aespa Play Never Have I Ever ghi lại cuộc trò chuyện thú vị với bốn thành viên Karina, Giselle, Winter và Ningning.

Buổi phỏng vấn của aespa.

Trong chương trình, các thành viên aespa lần lượt trả lời những câu hỏi xoay quanh cuộc sống và sự nghiệp. Nhóm chia sẻ nhiều câu chuyện hài hước, từ việc từng nghe đi nghe lại những ca khúc của chính mình cho đến cảm giác ngượng ngùng khi xem lại các cuộc phỏng vấn trước đây.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng Nhật Bản đặc biệt chú ý lại không nằm ở nội dung cuộc trò chuyện mà xuất phát từ tư thế ngồi khá độc đáo của Winter.

Theo đó, khi ngồi trên ghế, nữ thần tượng bắt chéo một chân qua chân còn lại, sau đó tiếp tục vòng bàn chân ra phía sau bắp chân đối diện.

Khoảnh khắc Winter mới đây.

Khác với kiểu bắt chéo chân thông thường, cách đặt chân của Winter tạo cảm giác như cô đang bắt chéo chân đến hai lần. Điều đáng nói, nữ ca sĩ thực hiện và duy trì tư thế này một cách tự nhiên, dường như không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Khoảnh khắc nhanh chóng được một tài khoản mạng xã hội Nhật Bản chụp lại và chia sẻ. Người đăng tải hài hước nhận xét rằng đôi chân của Winter dường như quá dài, đến mức cô có thể tự thực hiện một động tác khóa chân giống trong môn võ thuật.

Bài đăng sau đó lan truyền mạnh mẽ, ghi nhận hơn 1,6 triệu lượt xem và trở thành chủ đề bàn luận của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước độ linh hoạt của đôi chân Winter. Một số ý kiến cho rằng nữ thần tượng có thể thực hiện tư thế đặc biệt nhờ đôi chân dài, trong khi những người khác nhận định đây là kết quả của khả năng dẻo dai đáng chú ý.

Đặc biệt, thông tin Winter sở hữu chiều cao khoảng 1,64 m theo hồ sơ cá nhân cũng được nhắc lại, khiến không ít người càng tò mò về tỷ lệ cơ thể và khả năng giữ thăng bằng của nữ ca sĩ.

Đáng chú ý, bản thân Winter dường như không nhận ra tư thế ngồi của mình đang trở thành tâm điểm. Trong suốt cuộc trò chuyện, cô vẫn thoải mái tương tác cùng các thành viên, tạo nên một khoảnh khắc tự nhiên nhưng lại bất ngờ gây sốt.

Đây không phải lần đầu Winter thu hút sự chú ý từ những hình ảnh đời thường. Bên cạnh khả năng ca hát và biểu diễn, nữ thần tượng còn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ nhan sắc trẻ trung cùng phong cách gần gũi.

Bên cạnh khả năng ca hát và biểu diễn, nữ thần tượng còn sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ nhan sắc trẻ trung cùng phong cách gần gũi.

Winter ra mắt cùng aespa vào năm 2020 dưới sự quản lý của SM Entertainment. Nhóm nhanh chóng khẳng định vị trí trong làng nhạc Kpop với loạt ca khúc nổi tiếng như Next Level, Drama và Supernova. Hiện aespa đang tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ quốc tế thông qua chuyến lưu diễn thế giới