Winter (aespa) gây chú ý với hình ảnh đặc biệt

Theo MyDaily, mới đây, Winter đã cập nhật trang mạng xã hội cá nhân với một bức ảnh đặc biệt, kèm theo những biểu tượng cảm xúc mô phỏng bánh Pepero và hoa hồng.

Trong bức ảnh, thành viên aespa lựa chọn cách tạo dáng khá khác biệt. Thay vì xuất hiện ở vị trí trung tâm như thường thấy, Winter đặt những đóa hồng đỏ ở phía trước ống kính, trong khi bản thân lùi về phía sau và chỉ để lộ một phần gương mặt.

Winter đã cập nhật trang mạng xã hội cá nhân với một bức ảnh đặc biệt.

Cách sắp đặt này khiến những bông hoa trở thành điểm nhấn chính, đồng thời tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo.

Giữa sắc đỏ nổi bật của hoa hồng, Winter vẫn gây ấn tượng với sống mũi cao, mái tóc vàng sáng màu cùng những đường nét thanh tú. Đặc biệt, việc chỉ để lộ một phần gương mặt càng khiến hình ảnh của nữ ca sĩ trở nên bí ẩn, mang đến cảm giác giống như một tác phẩm nghệ thuật đương đại.

Không lựa chọn phong cách chụp ảnh chân dung thông thường, Winter khéo léo sử dụng hoa hồng như một đạo cụ để tạo nên tổng thể vừa lãng mạn vừa cá tính.

Đây cũng không phải lần đầu tiên thành viên aespa thể hiện sự yêu thích đối với loài hoa này. Trước đó, vào những dịp đặc biệt như Rose Day (Ngày Hoa Hồng), Winter từng đăng tải những bức ảnh sử dụng hoa hồng làm điểm nhấn và nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Chính vì vậy, dưới bài đăng mới nhất, nhiều người hâm mộ đã chia sẻ lại những hình ảnh Winter chụp cùng hoa hồng trước đây, tạo nên sự liên tưởng thú vị giữa các lần xuất hiện của nữ thần tượng.

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, Winter hiện cũng đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động cùng aespa.

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, Winter hiện cũng đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động cùng aespa.

Theo kế hoạch, nhóm nhạc gồm Karina, Giselle, Winter và Ningning sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ mang tên vào hai ngày 28 và 29/11 tại Nhà thi đấu Hwajeong, Đại học Korea, Seoul.

Đây là sự kiện đặc biệt nhằm kỷ niệm cột mốc 6 năm aespa chính thức ra mắt làng nhạc K-pop.

Sau hoạt động tại Hàn Quốc, nhóm dự kiến tiếp tục mở rộng lịch trình quốc tế với chuyến lưu diễn châu Âu bắt đầu từ tháng 1/2027.

Giữa lịch trình hoạt động bận rộn, những hình ảnh mới được Winter chia sẻ vẫn trở thành điểm nhấn đáng chú ý, cho thấy nữ thần tượng ngày càng đa dạng trong cách thể hiện phong cách và hình ảnh cá nhân.

Giữa lịch trình hoạt động bận rộn, những hình ảnh mới được Winter chia sẻ vẫn trở thành điểm nhấn đáng chú ý