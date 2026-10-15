'Winning the Lottery Doesn't Mean Quitting Work': Bức tranh 'hoàn hảo' về chốn công sở

Các bộ phim truyền hình Hàn Quốc về đề tài công sở thường đi theo một trong hai mô típ kể chuyện. Một là kiểu câu chuyện mang màu sắc anh hùng, xoay quanh một nhân viên xuất sắc dám đấu trí với ban lãnh đạo để vạch trần nạn tham nhũng và những bất công trong công ty. Kiểu còn lại khắc họa những cá nhân âm thầm làm tốt công việc của mình giữa những bất hợp lý của tổ chức và các cuộc đấu đá nội bộ, qua đó mang lại sự đồng cảm và niềm an ủi cho khán giả. Tóm lại, chúng thuộc thể loại "giả tưởng" hoặc "hiện thực".

Loạt phim gốc dài 10 tập của TVING mang tên Winning the Lottery Doesn't Mean Quitting Work là một bộ phim công sở Hàn Quốc kết hợp đầy khéo léo hai yếu tố này. Được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên, bộ phim đánh dấu màn ra mắt trên sóng truyền hình của đạo diễn Yoon Young Bin, người từng chỉ đạo bộ phim điện ảnh Gangneung (tên tiếng Anh: Tomb of the River).

Mọi thứ vốn hiếm khi thay đổi, nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu khác đi. Eun Tae (Lee Jun Yuk), một nhân viên văn phòng bình thường đang cảm thấy kiệt quệ vì những gì xảy ra với mình. Từ công việc cho đến các mối quan hệ, cuộc sống của anh chỉ toàn là sự tẻ nhạt. Bất ngờ thay, anh trúng xổ số và nhận được khoản tiền 1,3 tỷ won. Dù đây là một số tiền lớn, nhưng thực tế là nó thậm chí chẳng đủ để anh mua nổi một ngôi nhà tại Seoul. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định vẫn tiếp tục sống như trước, nhưng với một tâm thế khác biệt đôi chút, bởi giờ đây anh đã có một "chỗ dựa an toàn" để tin cậy.

Bộ phim miêu tả ý nghĩa thực sự của công việc và giá trị của đồng nghiệp bằng cách sử dụng hình ảnh ẩn dụ trúng xổ số, biểu tượng không còn có thể thay đổi cuộc sống của một người do giá nhà đất tăng vọt, nhưng vẫn là 'chỗ dựa an toàn'. Eun Tae, người đã bất lực tuân theo logic tổ chức trước đây, cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn trong công việc và không còn phải chịu đựng sự cô đơn bằng cách chia sẻ những ý kiến ​​và cảm xúc trung thực với đồng nghiệp, mang đến sự thoải mái, đồng cảm cũng như niềm vui tưởng tượng cho nhân viên văn phòng ngoài đời thực: "Liệu tôi có thể sống như thế này ngay cả khi tôi không có số tiền này không?”; "Liệu bạn có thể có được hạnh phúc thông qua công việc nếu bạn có thêm một chút can đảm?"...

Đạo diễn Yoon Young Bin, người vừa viết kịch bản, vừa chỉ đạo sản xuất bộ phim, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây với báo giới: "Tôi cảm thấy chúng ta đang sống trong một thế giới mà giá trị của việc hoàn thành tốt nhiệm vụ và nỗ lực làm việc tại công ty thường bị xem nhẹ. Chẳng phải việc nỗ lực làm việc mà vẫn giữ được bản sắc riêng là một điều đầy lãng mạn hay sao? Đó chính là điều mà tôi muốn khắc họa".