Williams Minh Hoàng nguy cơ lỡ đại chiến Buriram United

Williams Minh Hoàng nghỉ thi đấu nhiều tuần vì chấn thương.

Chấn thương gặp phải trong trận chung kết VTV Gia Lai Cup 2026 khiến Williams Minh Hoàng đứng trước nguy cơ phải nghỉ thi đấu từ 3-5 tuần. Tiền vệ Việt kiều Anh gần như chắc chắn không thể góp mặt trong cuộc đối đầu giữa Công an TPHCM và Buriram United tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27.

Tình huống chấn thương của Williams Minh Hoàng xảy ra trong trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar. Phút 71, tiền vệ sở hữu chiều cao gần 1,90m bị đau sau pha tranh chấp quyết liệt với cầu thủ đối phương.

Dù được đội ngũ y tế chăm sóc ngay trên sân, Williams Minh Hoàng vẫn cố gắng tiếp tục thi đấu thêm khoảng 3 phút. Tuy nhiên, do không thể duy trì thể trạng, cầu thủ này buộc phải ra dấu xin thay người.

Những hình ảnh sau trận đấu cho thấy cổ chân của Williams Minh Hoàng bị gập sau tác động từ đối phương. Anh cũng gặp khó khăn khi di chuyển và phải bước đi tập tễnh trong lễ trao giải.

Theo đánh giá ban đầu, tiền vệ này có thể cần từ 3-5 tuần để hồi phục. Nếu phải nghỉ thi đấu theo dự kiến, Williams Minh Hoàng gần như chắc chắn vắng mặt trong trận Công an TPHCM tiếp đón Buriram United ngày 18/11. Đây là cuộc đối đầu thuộc lượt trận thứ hai bảng A, Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27.

Sự vắng mặt của Williams Minh Hoàng sẽ là tổn thất đáng kể đối với đội bóng thành phố mang tên Bác. Trước một đối thủ giàu kinh nghiệm như Buriram United, Công an TPHCM rất cần những cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Với thể hình lý tưởng, tốc độ và khả năng thi đấu linh hoạt, tiền vệ Việt kiều Anh được xem là một phương án quan trọng trong kế hoạch nhân sự của Ban huấn luyện.

Đáng chú ý, trước đó Công an TPHCM từng có ý định triệu tập Williams Minh Hoàng trở lại CLB để chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới. Tuy nhiên, đội bóng sau đó vẫn tạo điều kiện để cầu thủ này hoàn thành trận chung kết cùng U23 Việt Nam trước U23 Qatar.

Quyết định trên giúp Williams Minh Hoàng có thêm cơ hội cống hiến cho đội tuyển trẻ, nhưng chấn thương đáng tiếc lại khiến Công an TPHCM đối mặt với bài toán nhân sự nan giải ngay trước thềm cuộc đại chiến với Buriram United.