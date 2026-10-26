Will Vũ tiết lộ cắt giảm 40% thời lượng cảnh nóng trong 'Chị chị em em 3'

Tại buổi công chiếu, Will Vũ bày tỏ niềm vui khi tác phẩm nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và khán giả đầu tiên. Theo nhà sản xuất, dù đã thực hiện đến phần phim thứ ba của thương hiệu Chị chị em em, cảm xúc của anh vẫn nguyên vẹn như ngày đầu phần phim đầu tiên ra mắt.

Bên cạnh những chia sẻ về phản hồi ban đầu, Will Vũ cũng tiết lộ một số thay đổi trong quá trình hoàn thiện tác phẩm, đặc biệt là việc điều chỉnh các phân cảnh nhạy cảm và cuộc chạy đua với thời gian trước ngày phim ra rạp.

Ê kíp làm phim Chị chị em em 3 tại sự kiện công chiếu.

Cắt giảm khoảng 40% thời lượng cảnh nóng

Theo Will Vũ, phiên bản ban đầu của Chị chị em em 3 có khá nhiều cảnh nóng. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm duyệt và cân nhắc mạch truyện, ê-kíp đã điều chỉnh một số phân cảnh, chủ yếu về thời lượng.

“Trong phim thật sự có khá nhiều cảnh nóng. Sau quá trình kiểm duyệt, phim cũng cắt bớt vài cảnh, chủ yếu là về mặt thời lượng. Tôi nghĩ con số cắt giảm rơi vào khoảng 40% so với ban đầu”, Will Vũ chia sẻ.

Nhà sản xuất cho biết những thay đổi này nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm duyệt và phù hợp hơn với định hướng phát hành. Dù thời lượng một số phân cảnh được rút ngắn, cấu trúc các tuyến nhân vật chính gần như không thay đổi đáng kể. Theo anh, điều này có được nhờ quá trình chuẩn bị kịch bản và xây dựng nhân vật trước khi phim bước vào giai đoạn ghi hình.

Trước khi chốt bản phim cuối cùng, ê-kíp đã trải qua nhiều lần dựng thử, thử nghiệm và điều chỉnh các phương án nhằm tìm ra cách kể chuyện phù hợp. Will Vũ cho biết anh hài lòng với thành phẩm, thậm chí cảm thấy bộ phim hấp dẫn hơn so với khi đọc kịch bản. Theo nhà sản xuất, việc nhìn thấy các nhân vật và câu chuyện được thể hiện trực tiếp trên màn ảnh mang đến trải nghiệm khác biệt so với quá trình hình dung khi đọc văn bản.

Bên cạnh việc hoàn thiện nội dung, tiến độ hậu kỳ cũng là một trong những áp lực lớn của dự án. Ban đầu, ê-kíp đặt mục tiêu đưa phim ra rạp trong tháng 10, hướng tới dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Để đáp ứng kế hoạch, các bộ phận dựng phim và hậu kỳ phải tăng cường làm việc, phối hợp liên tục nhằm hoàn thành tác phẩm đúng tiến độ.

Will Vũ cho biết ê-kíp đã bổ sung nhân sự và làm việc với cường độ cao hơn so với những dự án trước đây. Quá trình này đòi hỏi sự cân bằng giữa thời gian hoàn thành và chất lượng bản phim, bởi khâu hậu kỳ không chỉ là bước kỹ thuật mà còn quyết định cách các tuyến nhân vật, tình tiết và thông điệp được thể hiện trước khán giả.

Một lựa chọn đáng chú ý khác là việc giữ kín bản phim hoàn chỉnh với dàn diễn viên trước ngày công chiếu. Theo Will Vũ, nhiều diễn viên đã chủ động hỏi xin xem trước để biết thành quả sau nhiều tháng ghi hình, nhưng anh muốn giữ lại cảm xúc bất ngờ cho buổi ra mắt.

Thay vì tổ chức suất chiếu riêng, nhà sản xuất để các diễn viên lần đầu xem thành phẩm cùng khán giả tại buổi công chiếu ngày 23/10. Đây cũng là thời điểm ê-kíp trực tiếp đón nhận phản ứng đầu tiên đối với những lựa chọn trong quá trình sản xuất.

Dàn diễn viên tạo dấu ấn riêng cho phần phim thứ ba

Việc lựa chọn diễn viên tiếp tục là yếu tố được Will Vũ chú trọng trong quá trình phát triển thương hiệu Chị chị em em. Ở phần đầu tiên, phim có sự tham gia của Thanh Hằng và Chi Pu; phần hai quy tụ Minh Hằng và Ngọc Trinh trong câu chuyện về Ba Trà và Tư Nhị.

Với phần ba, ê-kíp tiếp tục kết hợp những gương mặt từng gắn bó với thương hiệu và các diễn viên mới. Chi Pu trở lại sau 7 năm với nhân vật Thị Nương. Kỳ Duyên, Quốc Anh và Steven Nguyễn cũng góp mặt trong dự án, bên cạnh NSND Lê Khanh và các diễn viên khác.

Đáng chú ý, sự tham gia của Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những lựa chọn được nhà sản xuất chia sẻ. Theo Will Vũ, ban đầu nữ diễn viên còn cân nhắc vì đã đảm nhận nhiều vai diễn liên quan đến các mối quan hệ giữa phụ nữ. Sau thời gian trao đổi và thảo luận kịch bản, cô đồng ý tham gia. Nhà sản xuất cho biết anh tin nhân vật lần này có những điểm khác biệt đủ để thuyết phục nữ diễn viên.

Nói về hướng phát triển của phần ba, Will Vũ cho biết yếu tố được duy trì xuyên suốt loạt phim là các nhân vật nữ và những mối quan hệ phức tạp giữa họ. Tuy nhiên, mỗi phần cần có câu chuyện và bản sắc riêng, đủ sức đứng độc lập thay vì chỉ là phần tiếp nối được đánh số.

Theo nhà sản xuất, áp lực lớn nhất trong quá trình thực hiện không đến từ dàn diễn viên mà từ mong muốn xây dựng một tác phẩm có nhiều tuyến nhân vật, đồng thời bảo đảm sự cân bằng về thời lượng xuất hiện và giá trị của từng vai. Anh cho biết các diễn viên đều làm việc chuyên nghiệp, chủ động đóng góp ý kiến để hoàn thiện nhân vật.

Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất, với sự tham gia của Kỳ Duyên, Chi Pu, Steven Nguyễn, Quốc Anh, NSND Lê Khanh cùng dàn diễn viên. Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc ngày 30/10/2026.