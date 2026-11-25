Các trường hợp này được báo cáo trong khoảng thời gian từ ngày 16/10 đến ngày 4/11. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận ở người sau khi tiếp xúc với bò sữa nhiễm bệnh hoặc môi trường bị ô nhiễm có liên quan.

Cả 3 bệnh nhân đều là người trưởng thành, làm việc tại các trang trại bò sữa ở hạt Yakima, bang Washington. Virus H5N1 gần đây đã được phát hiện trong các đàn bò sữa tại khu vực này. Công tác điều tra, giám sát những người tiếp xúc và các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh vẫn đang được tiến hành.

Ảnh: REUTERS/Dado Ruvic

WHO cho biết virus cúm gia cầm chủ yếu lây lan ở động vật và hiếm khi lây sang người. Tuy nhiên, các trường hợp nhiễm bệnh ở người vẫn có thể xuất hiện rải rác sau khi tiếp xúc với động vật nhiễm virus hoặc môi trường bị ô nhiễm.

Theo Quy định Y tế Quốc tế, mọi trường hợp nhiễm virus cúm A ở người do một chủng virus mới gây ra đều được xem là sự kiện có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và phải được báo cáo cho WHO.

Hiện WHO đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh ở mức thấp đối với dân số nói chung và từ thấp đến trung bình đối với những người có nguy cơ tiếp xúc với virus tại nơi làm việc. WHO lưu ý tình hình có thể thay đổi khi có thêm thông tin. Cơ quan này đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các loại virus cũng như diễn biến dịch tễ học trên toàn cầu.

Theo WHO, nhiễm virus cúm gia cầm ở người có thể gây ra nhiều triệu chứng với mức độ khác nhau, từ viêm kết mạc nhẹ hoặc các triệu chứng đường hô hấp trên đến những bệnh lý nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.