WHO xác minh ca tử vong ở Nga, Bộ Y tế khuyến cáo gì với người dân?

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết đã liên hệ với Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam để xác minh thông tin báo chí đăng tải về một nhân viên phòng xét nghiệm tại tỉnh Irkutsk, Liên bang Nga, tử vong sau khi mắc viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin WHO cung cấp ngày 7/10, người này làm việc tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk và tử vong ngày 2/10 sau khi nhập viện điều trị viêm phổi nặng.

WHO cho biết đang tích cực theo dõi và trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan về sự việc.

Nga chưa ghi nhận dịch hạch tại Irkutsk

Theo thông tin Cơ quan y tế Liên bang Nga cung cấp cho WHO, không ghi nhận trường hợp mắc dịch hạch nào gần đây tại tỉnh Irkutsk.

Các cơ quan chức năng Nga đã tiến hành điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, đồng thời xác định những người từng tiếp xúc với bệnh nhân để theo dõi sức khỏe và xét nghiệm.

Đến nay, chưa phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số những người tiếp xúc. Hoạt động theo dõi y tế đối với toàn bộ nhóm này cũng đã hoàn tất.

WHO tiếp tục phối hợp với phía Nga để xác minh các thông tin được đăng tải trên truyền thông, đồng thời thu thập thêm dữ liệu nhằm đánh giá nguy cơ và bất kỳ tác động tiềm tàng nào đối với sức khỏe cộng đồng quốc tế. Ảnh: Sergey Bobylev/ TASS

Tại Việt Nam, Cục Phòng bệnh cho biết đang phối hợp với WHO để chủ động giám sát, đánh giá nguy cơ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang

Trước thông tin về ca tử vong tại Nga, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân bình tĩnh, theo dõi thông tin từ Bộ Y tế và các cơ quan y tế chính thức, không hoang mang trước những thông tin chưa được xác minh và không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng về dịch bệnh.

Người dân được khuyến cáo giữ vệ sinh môi trường sống, chủ động phòng chống chuột và bọ chét; không tiếp xúc, bắt hoặc xử lý động vật gặm nhấm bị ốm, chết bất thường khi không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Những người từng tiếp xúc với nguồn nghi nhiễm hoặc đến khu vực có dịch, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao đột ngột, nổi hạch đau, ho, đau ngực hoặc khó thở cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, không tự ý sử dụng kháng sinh.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.