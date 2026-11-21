Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hoan nghênh Quốc hội Việt Nam thông qua những sửa đổi quan trọng đối với Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cho rằng các quy định mới sẽ tăng cường bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.

Trong thông cáo ngày 21/11, WHO đánh giá luật sửa đổi tiếp tục củng cố những kết quả Việt Nam đạt được trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời bổ sung các biện pháp kiểm soát những sản phẩm thuốc lá và nicotine mới.

Một trong những điểm đáng chú ý là quy định cấm toàn diện các sản phẩm thuốc lá và nicotine mới nổi, cùng bộ phận, thành phần dùng để sản xuất. Các sản phẩm thuộc diện cấm bao gồm túi ngậm nicotine và shisha.

Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam. Ảnh: Chinhphu.vn

Luật cũng cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán. Theo WHO, đây là biện pháp nhằm hạn chế một hình thức quảng cáo, tiếp thị có khả năng thu hút giới trẻ, đồng thời giảm sự hiện diện của thuốc lá trong đời sống thường ngày.

Đối với môi trường không khói thuốc, các trường đại học và cơ sở giáo dục sẽ cấm hoàn toàn việc hút thuốc trong nhà và trên toàn bộ khuôn viên. Quy định này được kỳ vọng góp phần bảo vệ học sinh, sinh viên và những người làm việc, học tập trong trường khỏi phơi nhiễm khói thuốc thụ động.

Một nội dung khác là giao Chính phủ xây dựng lộ trình tăng diện tích cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì thuốc lá.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng, những sửa đổi này giúp bảo vệ người dân trước tác hại của các sản phẩm thuốc lá, nicotine hiện có và những sản phẩm có thể xuất hiện trong tương lai.

Bà nhận định ngành công nghiệp thuốc lá và nicotine trên thế giới liên tục đưa ra sản phẩm mới nhằm thu hút thế hệ người sử dụng tiếp theo. Vì vậy, việc cấm các sản phẩm mới nổi, hạn chế trưng bày thuốc lá tại cửa hàng và mở rộng môi trường không khói thuốc là những hành động mạnh mẽ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Shisha và thuốc lá điện tử lại tràn trong bar kín ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: LĐO

Theo bà Angela Pratt, các quy định mới còn giúp Việt Nam chủ động ứng phó với những sản phẩm có hại, gây nghiện có thể được ngành công nghiệp đưa ra thị trường trong thời gian tới. Việc giảm phơi nhiễm khói thuốc thụ động cũng góp phần xây dựng trường học, cộng đồng và không gian công cộng lành mạnh hơn.

Đối với cảnh báo sức khỏe trên bao bì, WHO đánh giá những hình ảnh cảnh báo được Việt Nam áp dụng trong hơn một thập kỷ qua đã góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên, tổ chức này khuyến nghị Chính phủ sớm xây dựng lộ trình tăng diện tích cảnh báo, cập nhật bộ hình ảnh và đưa các cảnh báo mới vào áp dụng khi luật có hiệu lực.

Các sản phẩm túi ngậm nicotine được bày bán. Ảnh: Viện Chiến lược và Chính sách y tế

WHO dẫn bằng chứng quốc tế cho thấy cảnh báo sức khỏe có diện tích lớn, hình ảnh nổi bật giúp người hút thuốc cân nhắc từ bỏ thói quen, đồng thời ngăn ngừa trẻ em và thanh thiếu niên bắt đầu sử dụng thuốc lá.

Tổ chức này khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai các quy định hướng dẫn thi hành luật sửa đổi.

Bà Angela Pratt cũng ghi nhận những kết quả Việt Nam đạt được trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó có việc cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và cải cách chính sách thuế thuốc lá. Theo WHO, các sửa đổi lần này sẽ củng cố những thành quả đó, góp phần bảo vệ sức khỏe, cứu sống nhiều người và hướng tới một tương lai khỏe mạnh hơn cho các thế hệ sau.