WHO tiếp tục theo dõi ca viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại Nga

Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Người bệnh nhập viện ngày 29/9 vì viêm phổi nặng và tử vong ngày 2/10. Những thông tin ban đầu trên truyền thông đặt nghi vấn về dịch hạch thể phổi. Sau khi WHO đề nghị xác minh, phía Nga thông báo gần đây không ghi nhận ca dịch hạch tại tỉnh Irkutsk; trường hợp tử vong được xác định là viêm phổi chưa rõ nguyên nhân.

Theo dữ liệu Nga cung cấp cho WHO, người bệnh và những người tiếp xúc đã được xét nghiệm nhiều tác nhân, gồm cúm, SARS-CoV-2, các tác nhân gây nhiễm trùng hô hấp và vi khuẩn như dịch hạch, liên cầu.

Các xét nghiệm không phát hiện những tác nhân nguy hiểm được kiểm tra. Trong số người tiếp xúc có một số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, rhinovirus và các tác nhân khác; nhà chức trách cho biết không ai xuất hiện triệu chứng trong thời gian theo dõi.

Trên cơ sở thông tin hiện có, WHO không khuyến cáo hạn chế đi lại hoặc thương mại liên quan vụ việc.

Cơ quan chức năng của Nga báo cáo đã thực hiện hơn 5.500 xét nghiệm, không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm hoặc có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng. Các biện pháp theo dõi y tế đối với người tiếp xúc đã hoàn tất và không ghi nhận thêm ca viêm phổi nặng liên quan.

Khuyến cáo của WHO đề cập việc duy trì giám sát bệnh hô hấp và năng lực xét nghiệm phù hợp với tình hình dịch tễ tại từng địa phương. Các phòng thí nghiệm xử lý tác nhân sinh học nguy hiểm cần tuân thủ quy trình an toàn, an ninh sinh học và kiểm soát nhiễm khuẩn; đây là khuyến cáo phòng ngừa chung.

WHO cho rằng cần tiếp tục xem xét các mẫu bệnh phẩm và thông tin dịch tễ, đồng thời cân nhắc xét nghiệm bổ sung hoặc xác nhận tại phòng xét nghiệm tham chiếu để làm rõ nguyên nhân.