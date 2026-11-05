WHO thúc đẩy thử nghiệm vaccine mới đối phó Ebola chủng Bundibugyo

WHO thúc đẩy thử nghiệm hai loại vaccine phòng Ebola chủng Bundibugyo trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại CHDC Congo. (Nguồn: Euronews)

Theo WHO, kể từ tháng 5 năm nay, dịch Ebola do chủng Bundibugyo gây ra đã khiến hơn 5.300 người tử vong tại CHDC Congo.

Tỷ lệ tử vong của chủng virus này được ước tính khoảng 50%. Trong khi đó, hiện vẫn chưa có vaccine được cấp phép hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với Bundibugyo.

Hai loại vaccine đang được đưa vào thử nghiệm gồm một sản phẩm do hãng dược phẩm Moderna phát triển và một sản phẩm do Đại học Oxford (Anh) phối hợp với Viện Huyết thanh Ấn Độ nghiên cứu.

Thử nghiệm do Viện Nghiên cứu Y sinh quốc gia CHDC Congo triển khai, với sự hỗ trợ của WHO và các đối tác quốc tế. Kết quả nghiên cứu dự kiến được công bố vào đầu năm 2027.

Theo số liệu WHO công bố, tính đến đầu tháng 11/2026, CHDC Congo ghi nhận 10.444 ca nhiễm chủng Bundibugyo.

Bên cạnh đó, các ca bệnh được phát hiện tại Kenya và Nigeria cũng làm gia tăng quan ngại về nguy cơ dịch bệnh lan rộng trong khu vực.

Trước tình hình trên, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia dỡ bỏ những hạn chế đi lại được áp dụng liên quan dịch Ebola.

Theo người đứng đầu WHO, các biện pháp này có thể khiến người dân chuyển sang sử dụng những tuyến đường nằm ngoài sự kiểm soát của các cơ quan chức năng, qua đó gây trở ngại cho công tác giám sát dịch bệnh.

(theo Al Jazeera)