WHO thừa nhận chưa xác định được nguyên nhân khiến nhân viên phòng lab Nga tử vong

WHO cho biết cơ quan quản lý nhà nước của Nga đã báo cáo rằng kết quả xét nghiệm đối với nhân viên phòng thí nghiệm này và những người từng tiếp xúc với cô đều âm tính với các mầm bệnh nguy cơ cao được kiểm tra. Những người tiếp xúc với cô không có triệu chứng bệnh, và không phát hiện thêm ca viêm phổi nghiêm trọng nào có liên quan.

"Dựa trên thông tin được cung cấp... WHO chưa tìm thấy bằng chứng về sự lây truyền đang diễn ra liên quan đến sự việc này. Một yếu tố chưa chắc chắn quan trọng vẫn là việc chưa có chẩn đoán xác định đối với nhân viên phòng thí nghiệm đã tử vong" - tổ chức này cho biết trong một tuyên bố.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Viện Chống bệnh dịch hạch ở Irkutsk, Nga. Một nhân viên của viện tên Darya Shipilova, 28 tuổi, được truyền thông Nga nêu tên là nhân viên phòng thí nghiệm này, đã chết vì bệnh viêm phổi chưa rõ nguồn gốc vào ngày 2/10/2026 - Ảnh: Reuters

Nhân viên phòng thí nghiệm này đã đổ bệnh và qua đời trong những hoàn cảnh không được công bố vào ngày 2/10, khiến giới chức phải cách ly khoảng 200 người và gây ra lo ngại về sức khỏe cộng đồng trên mạng xã hội.

Các quan chức y tế toàn cầu đã đặc biệt cảnh giác với các ca viêm phổi gây tử vong chưa rõ nguyên nhân kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát – đại dịch bắt đầu từ một chùm ca bệnh hô hấp gây tử vong và lây lan nhanh chóng tại Trung Quốc. Thông thường, nguyên nhân của các ca viêm phổi riêng lẻ khó có thể được xác định.

Giới chức Nga cho biết nhân viên phòng thí nghiệm này đã được tiêm chủng đầy đủ và họ không tìm thấy vi sinh vật nào liên quan đến công việc của cô trong cơ thể cô.

Cũng trong tuần này, Nga thông báo đã hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe cho tất cả những người từng tiếp xúc với nhân viên này. Họ khẳng định đã cung cấp đầy đủ thông tin cho WHO theo đúng quy trình đã được thiết lập.