WHO: Sáu hành động khí hậu có thể cứu 1,6 triệu người mỗi năm

WHO kêu gọi triển khai sáu giải pháp khí hậu để bảo vệ sức khỏe. (Nguồn: Getty Images)

Biến đổi khí hậu đang khiến ngày càng nhiều người phải đối mặt với những tác động và nguy cơ sức khỏe do hiện tượng này gây ra. Ước tính, 3,6 tỷ người đang sinh sống tại những khu vực có mức độ dễ bị tổn thương cao trước biến đổi khí hậu và các ảnh hưởng của hiện tượng này đối với sức khỏe.

Theo báo cáo “Lợi ích và chi phí toàn cầu của các biện pháp ưu tiên về biến đổi khí hậu và sức khỏe” của WHO công bố ngày 4/11, triển khai sáu biện pháp can thiệp về khí hậu và sức khỏe có thể ngăn chặn 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm, tương đương khoảng 1/40 tổng số ca tử vong, đồng thời tạo ra lợi ích kinh tế và tài khóa lên tới hàng nghìn tỷ USD.

“Tình trạng khủng hoảng khí hậu cũng là khủng hoảng sức khỏe, nhưng phần lớn những tổn hại mà nó gây ra có thể được ngăn chặn bằng các công cụ chúng ta đã có”, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.

Sáu biện pháp được đề xuất gồm: xây dựng hệ thống cảnh báo sức khỏe trước nắng nóng; bảo đảm nguồn nước uống có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; cải thiện điều kiện vệ sinh và rửa tay; sử dụng nhiên liệu, công nghệ sạch hơn trong nấu ăn và sưởi ấm; cùng các chính sách định giá nhiên liệu hóa thạch hiệu quả hơn.

WHO cho rằng việc mở rộng các biện pháp đã được chứng minh hiệu quả, với chi phí hợp lý, có thể mang lại lợi ích lớn nhất tại những quốc gia cần hỗ trợ nhất. Tổ chức này kêu gọi các chính phủ đặt vấn đề bảo vệ sức khỏe ở vị trí trung tâm trong các hành động ứng phó khí hậu.

Nếu không có biện pháp can thiệp bổ sung, suy dinh dưỡng, sốt rét, tiêu chảy và căng thẳng do nhiệt độ cao có thể gây ra 250.000 ca tử vong sớm mỗi năm trong giai đoạn 2030-2050. Đến năm 2050, biến đổi khí hậu cũng có thể khiến thêm khoảng 500 triệu người trên thế giới phải đối mặt với các loài sinh vật trung gian truyền bệnh.

Bên cạnh đó, WHO ước tính, loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch có thể giúp ngăn chặn hơn một triệu ca tử vong sớm mỗi năm do các bệnh liên quan đến ô nhiễm và tai nạn giao thông. Biện pháp này cũng có thể mang lại lợi ích tài khóa lên tới 5.400 tỷ USD mỗi năm.

Với năm biện pháp còn lại, mỗi 1 USD đầu tư được ước tính mang lại 24,8 USD lợi ích. Tỷ suất này dự kiến cao hơn tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, góp phần thu hẹp bất bình đẳng về sức khỏe và kinh tế.

(theo Euronews)