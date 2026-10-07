WHO nói về nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại Nga, Mỹ đang theo dõi sát sao

Cô Darya Shipilova, 28 tuổi, đã qua đời vào tuần trước, chỉ 2 ngày sau khi bị bệnh. Ảnh: Mạng xã hội

Darya Shipilova, 28 tuổi, đã qua đời vào tuần trước, chỉ 2 ngày sau khi bị bệnh. Truyền thông Nga đưa tin, cô có thể đã bị lây nhiễm sau một sự cố tại nơi làm việc.

Giới chức Nga cho biết Shipilova tử vong do “viêm phổi chưa rõ nguyên nhân”. Các biện pháp cách ly nghiêm ngặt đã được áp dụng tại trung tâm nghiên cứu ở thành phố Irkutsk và một số bệnh viện lân cận.

Ông Christian Lindmeier, Người phát ngôn của WHO, ngày 6-10 nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy dịch bệnh sẽ bùng phát trên diện rộng. “Tất cả những người từng tiếp xúc với bệnh nhân được cho là đã được xác định và đang được theo dõi sức khỏe; cho đến nay, chưa có ai biểu hiện triệu chứng bệnh”, ông nói.

Người phát ngôn của WHO cho biết giới chức Nga vẫn đang điều tra xem liệu bệnh dịch hạch thể phổi có phải là nguyên nhân gây ra cái chết của Shipilova hay không, nhưng WHO đánh giá nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại Nga là “thấp” và “rất thấp” đối với châu Âu.

Cùng ngày, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi Nga minh bạch về cái chết của Shipilova. “Việc chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch theo các quy định của Điều lệ Y tế Quốc tế là rất cần thiết để làm rõ những thông tin trái chiều và cho phép đánh giá chính xác các rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng”, ông viết trên mạng xã hội X.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Xinhua

Theo truyền thông Nga, 60 đồng nghiệp của Shipilova đã bị cách ly bên trong viện nghiên cứu nơi cô làm việc kể từ thứ Sáu tuần trước, trong khi quá trình xét nghiệm đang được tiến hành. Các biện pháp tương tự cũng được áp dụng tại 5 bệnh viện, nơi người nhà không được phép vào thăm bệnh nhân.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, hôm 6-10 đã kêu gọi người dân không nghe theo tin đồn mà hãy tin vào các thông báo từ cơ quan giám sát y tế Nga, Rospotrebnadzor. Cơ quan này cho biết tình hình tại Irkutsk vẫn ổn định và không có ca nhiễm bệnh mới nào được ghi nhận trong số các nhân viên của viện nghiên cứu.

Trong khi đó, Mỹ cho biết đang theo dõi sát sao các diễn biến của vụ việc. Hôm 6-10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã kêu gọi Nga công bố thêm thông tin chi tiết về vụ việc. “Tôi cho rằng Nga có trách nhiệm phải chia sẻ thêm thông tin với thế giới”, ông nói, “Chúng tôi đang theo dõi sát sao vụ việc này, từng giờ một”.

Cũng trong ngày 6-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến ​​sẽ sớm trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cái chết của kỹ thuật viên này. “Đúng vậy, tôi đã lên lịch cho một cuộc điện đàm”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu ông đã thảo luận vấn đề này với ông Putin hay chưa, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc trao đổi sẽ diễn ra “rất sớm”.

Theo Guardian