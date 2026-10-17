WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch bệnh Ebola tại 22 quốc gia trên ba châu lục

Nhân viên y tế tại trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

Khu vực Đông Địa Trung Hải thuộc mạng lưới quản lý của cơ quan y tế LHQ bao gồm 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, các nỗ lực hỗ trợ đang được tăng cường đặc biệt cho Djibouti, Somalia và Sudan – ba quốc gia được xếp vào diện ưu tiên ứng phó khẩn cấp hàng đầu.

Động thái can thiệp quyết liệt này được đưa ra sau khi các đợt bùng phát dịch bệnh Ebola chết người do biến thể vi-rút Bundibugyo gây ra đã cướp đi sinh mạng của nhiều nạn nhân tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và Uganda, cùng với một ca nhiễm vừa được xác nhận tại Kenya có liên quan đến ổ dịch tại CHDC Congo.

Dù cho đến nay toàn khu vực Đông Địa Trung Hải vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ca mắc Ebola nào, song các cuộc giao tranh dữ dội, các dòng người tản cư ồ ạt cùng hệ thống y tế kiệt quệ tại nhiều quốc gia đang tạo nên những rào cản nghiêm trọng cho công tác phòng ngừa và ứng phó nếu dịch bệnh bất ngờ tràn qua biên giới. Trong bài phát biểu hồi đầu tuần này, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gọi khu vực này là "tâm chấn của các nhu cầu nhân đạo toàn cầu".

Hiện có hơn 117 triệu người tại Vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, Sudan, Syria, Yemen và nhiều vùng phụ cận đang phải dựa hoàn toàn vào cứu trợ nhân đạo quốc tế để duy trì sự sống.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7-9 vừa qua, WHO đã cử các phái đoàn chuyên gia tới Djibouti, Somalia và Sudan nhằm đánh giá thực tế năng lực sẵn sàng của các quốc gia, đồng thời nhận diện những lỗ hổng trong công tác giám sát dịch tễ, năng lực xét nghiệm, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý điều trị ca bệnh cũng như điều phối phản ứng khẩn cấp. Cơ quan của LHQ đang tích cực hỗ trợ chính quyền sở tại khắc phục các khoảng trống này thông qua các khóa đào tạo nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật, cung ứng vật tư y tế thiết yếu và tổ chức các cuộc diễn tập tình huống giả định.

Bên cạnh việc thiết lập danh mục kiểm tra mức độ sẵn sàng, bộ công cụ lập kế hoạch dự phòng và các hướng dẫn kỹ thuật chuyên sâu, WHO còn thắt chặt cơ chế phối hợp tác chiến giữa các quốc gia tại cả châu Phi và khu vực Đông Địa Trung Hải.

Song song với đó, cơ quan này đã chuyển giao nhiều trang thiết bị xét nghiệm chuyên dụng, ban hành khuyến cáo y tế cho hành khách xuất nhập cảnh và cung cấp tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

Bất chấp những bước tiến ban đầu, nhiều rào cản nghiêm trọng vẫn tồn tại trong khâu phát hiện sớm, xác định ca bệnh qua xét nghiệm và tình trạng thiếu hụt trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) cùng các nguồn lực cứu trợ khẩn cấp. WHO nhấn mạnh: "Tình trạng xung đột vũ trang, bất ổn an ninh và khả năng tiếp cận thực địa bị phong tỏa đang đặt ra những thách thức hiểm nghèo bổ sung, đặc biệt là tại những quốc gia vốn dĩ đã ngập chìm trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn."

Hiện tại, các nỗ lực liên ngành vẫn đang được dốc toàn lực nhằm bảo đảm chính quyền các nước và các đối tác nhân đạo có đủ năng lực phát hiện nhanh, khoanh vùng điều tra và kiểm soát chặt chẽ mọi trường hợp nghi nhiễm Ebola ngay từ những dấu hiệu đầu tiên.