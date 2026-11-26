Người dân giơ cao hình ảnh nhà lãnh đạo cách mạng Raúl Castro trong cuộc mít tinh ở thủ đô La Habana. (Ảnh minh họa: Ngọc Duy/TTXVN)

Phát biểu ngày 24/11 trong chuyến thăm Cuba, Tổng Giám đốc WHO nêu rõ, các biện pháp hạn chế nhiên liệu và trừng phạt đang gây sức ép nghiêm trọng đối với hệ thống y tế Cuba. Ông nhấn mạnh, tình trạng thiếu năng lượng đang ảnh hưởng trực tiếp đến các dịch vụ y tế thiết yếu, trong đó có phẫu thuật và điều trị cho trẻ em. Hiện gần 100.000 ca phẫu thuật đang chờ được thực hiện, trong đó có khoảng 12.000 trẻ em; hơn 34.000 phụ nữ mang thai không được chăm sóc y tế đầy đủ. Tỷ lệ sống của bệnh nhi ung thư giảm từ 85% còn 65% kể từ khi các biện pháp phong tỏa năng lượng bắt đầu vào tháng 1/2026.

Trong chuyến thăm Cuba, WHO công bố khoản hỗ trợ 2 triệu USD nhằm tăng cường chương trình tiêm chủng quốc gia, cung cấp trang thiết bị và vật tư y tế thiết yếu cho các cơ sở khám, chữa bệnh của Cuba.

Theo Chính phủ Cuba, các biện pháp trừng phạt của Mỹ góp phần gây mất điện kéo dài tại Cuba, tới 20 giờ mỗi ngày, cũng như thiếu hụt nghiêm trọng thuốc chữa bệnh và vật tư phục vụ phẫu thuật.