Ngày 21/11/2026, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá việc Quốc hội Việt Nam thông qua những sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là bước tiến trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Luật sửa đổi quy định cấm toàn diện các sản phẩm thuốc lá và nicotine mới nổi, bao gồm túi ngậm nicotine, shisha, cùng các bộ phận, thành phần dùng để sản xuất. Theo Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, quy định này giúp Việt Nam chủ động ứng phó với những sản phẩm có hại, gây nghiện có thể xuất hiện trong tương lai.

Bên cạnh kiểm soát sản phẩm, luật cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán. WHO nhận định việc trưng bày là một hình thức quảng cáo, tiếp thị có khả năng thu hút giới trẻ và khiến hành vi hút thuốc trở nên bình thường. Giảm sự hiện diện của thuốc lá tại cửa hàng vì thế có ý nghĩa trong ngăn ngừa người sử dụng mới.

Phạm vi bảo vệ trước khói thuốc cũng được tăng cường. Các trường đại học và cơ sở giáo dục sẽ cấm hoàn toàn hút thuốc trong nhà và trong toàn bộ khuôn viên. Những thay đổi này góp phần giảm phơi nhiễm khói thuốc thụ động, đồng thời tạo cơ hội mở rộng thêm các khu vực cấm hút thuốc hoàn toàn.

Thời gian qua nhiều đơn vị, địa phương tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá

Một nội dung cần sớm cụ thể hóa là lộ trình tăng diện tích cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên bao bì. WHO kêu gọi Chính phủ áp dụng cảnh báo lớn hơn, cập nhật bộ hình ảnh khi luật có hiệu lực và sớm đưa các cảnh báo mới lên sản phẩm.

Theo WHO, bằng chứng quốc tế cho thấy cảnh báo lớn, nổi bật giúp hỗ trợ cai thuốc và ngăn trẻ em, thanh thiếu niên bắt đầu sử dụng thuốc lá.

Các sửa đổi tiếp nối việc Việt Nam cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và cải cách thuế thuốc lá. WHO khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ xây dựng, triển khai quy định hướng dẫn thi hành, đưa các biện pháp bảo vệ sức khỏe vào thực tế./.