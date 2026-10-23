WHO điều tra ca nhiễm virus Shamonda đầu tiên ở người tại Pháp

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X ngày 22/10, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết Pháp đang thu thập thông tin nhằm xác định nguồn lây nhiễm đồng thời làm rõ nguy cơ lây nhiễm. Theo người đứng đầu WHO, cần tiến hành thêm các nghiên cứu để xác định chính xác cơ chế lây truyền của virus, cũng như làm rõ nguy cơ lây nhiễm sang người và khả năng lan rộng trong cộng đồng.

Đây là trường hợp nhiễm virus Shamonda đầu tiên ở người được ghi nhận. Trước đó, virus này được cho là chỉ lây nhiễm ở động vật. Theo các cơ quan chức năng Pháp, giả thuyết hàng đầu hiện nay là bệnh nhân bị nhiễm virus do bị đốt bởi một loài côn trùng nhỏ hút máu thuộc chi Culicoides tại miền Đông nước Pháp, nơi virus đã lưu hành ở động vật trong mùa xuân và mùa hè năm nay. Tuy nhiên, cơ chế lây nhiễm cụ thể vẫn cần được xác minh.

Trong khi đó, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Pháp xác nhận, bệnh nhân từng được điều trị tại Bệnh viện Hospices Civils de Lyon do mắc một bệnh nghiêm trọng và bị suy giảm miễn dịch nặng. Người này tử vong hồi đầu tháng 10. Các cuộc điều tra lâm sàng, xét nghiệm và dịch tễ học vẫn đang được tiến hành để làm rõ quá trình nhiễm bệnh cũng như mối liên hệ giữa virus và những biến chứng xuất hiện trước khi bệnh nhân qua đời.

Virus Shamonda được phát hiện lần đầu tại Nigeria vào giữa thập niên 1960 và sau đó được ghi nhận rải rác ở gia súc tại một số khu vực châu Phi và Nhật Bản. Đến mùa hè năm 2026, virus lần đầu được phát hiện trên các đàn gia súc tại châu Âu, trong đó có Pháp. Kể từ đó, virus được ghi nhận ở động vật tại nhiều quốc gia châu Âu, làm gia tăng sự quan ngại của các cơ quan y tế và thú y đối với khả năng lây lan cũng như những tác động tiềm tàng của nó.