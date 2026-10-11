WHO đề nghị tiếp tục điều tra ca tử vong tại Viện Nghiên cứu chống dịch hạch Nga

Trước đó, ngày 29-9, nhân viên này nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng và qua đời ngày 2-10.

Những thông tin ban đầu trên truyền thông nghi ngờ bệnh nhân mắc dịch hạch thể phổi sau khi phơi nhiễm tại nơi làm việc, nhưng giả thuyết này chưa được xác nhận.

Viện Phòng chống Dịch hạch khu vực Siberia và Viễn Đông tại Irkutsk (Nga), nơi có nữ nhân viên phòng thí nghiệm tử vong vì bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Reuters

WHO đã nhiều lần liên hệ với cơ quan y tế Nga để làm rõ diễn biến và kết quả điều tra.

WHO dẫn báo cáo của cơ quan y tế Nga cho biết hơn 5.500 xét nghiệm đã được thực hiện, không phát hiện các vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm.

Tuy nhiên, tổ chức này vẫn yêu cầu bổ sung dữ liệu lâm sàng, dịch tễ và xét nghiệm, đặc biệt là chẩn đoán xác định đối với người đã tử vong.

Nga thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân và những người tiếp xúc đều âm tính với các tác nhân gây bệnh nguy cơ cao được kiểm tra. Những người tiếp xúc không xuất hiện triệu chứng trong thời gian theo dõi.

Ngày 8-10, Nga cho biết đã hoàn tất kiểm tra sức khỏe đối với toàn bộ nhóm này và cung cấp thông tin cho WHO theo quy trình hiện hành.

Cơ quan chức năng Nga cũng khẳng định cả 2 cuộc điều tra độc lập không phát hiện sự cố an toàn hoặc an ninh sinh học tại viện.

Các biện pháp phòng ngừa được triển khai do tính chất công việc của bệnh nhân, trong đó có truy vết, giám sát y tế và cách ly bệnh viện nơi người này điều trị.

WHO nhận định thông tin hiện có chưa cho thấy tình trạng lây truyền tiếp diễn liên quan đến vụ việc.

Tổ chức này đề nghị tiếp tục điều tra và xét nghiệm bổ sung khi cần thiết, đồng thời duy trì theo dõi tình hình.

Tại Việt Nam, Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế đã liên hệ với Văn phòng WHO tại Việt Nam để xác minh thông tin, phối hợp giám sát và đánh giá nguy cơ.