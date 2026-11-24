Trong bài viết với nhan đề: “Việt Nam góp phần định hình khuôn khổ toàn cầu về các hệ thống y tế có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát thải carbon thấp”, WHO đề cập đến một trong những bài học quan trọng nhất từ một sáng kiến tiên phong, đưa Việt Nam cùng với Canada, trở thành một trong những quốc gia đầu tiên thử nghiệm các chỉ số dựa trên khung vận hành của WHO về xây dựng hệ thống y tế có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát thải carbon thấp.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, hạ tầng y tế và khả năng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh trên toàn cầu, các quốc gia đều cần những công cụ thực tiễn để đo lường tiến độ và xác định ưu tiên hành động. Với sáng kiến thí điểm của WHO công bố ngày 16/11, Việt Nam không chỉ đánh giá năng lực nội tại mà còn trực tiếp cung cấp những bài học thực tiễn quý giá để hoàn thiện bộ khung chuẩn mực này trước khi áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Trong bài viết, WHO đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong định hình khuôn mẫu toàn cầu cho hệ thống y tế có khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu và phát thải carbon thấp.

Theo WHO, việc lựa chọn Việt Nam tham gia giai đoạn thử nghiệm phản ánh hai yếu tố then chốt: mức độ dễ bị tổn thương cao trước thiên tai, thời tiết cực đoan và vai trò dẫn dắt chủ động của Việt Nam trong lĩnh vực khí hậu và y tế.

Thời gian qua, Việt Nam đã thiết lập hành lang chính sách đồng bộ thông qua Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019 - 2030, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu cùng cam kết mạnh mẽ đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Bộ Y tế Việt Nam cũng tích cực phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm củng cố khả năng chống chịu của mạng lưới y tế từ trung ương đến cơ sở.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, TS. Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh: “Biến đổi khí hậu đang tác động đến hệ thống y tế theo nhiều cách khác nhau trên khắp Việt Nam. Đợt thí điểm này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn điểm mạnh của mình, nhận diện các khoảng trống và thiết lập một đường cơ sở rõ ràng hơn cho các hành động trong tương lai. Những bài học rút ra không chỉ hỗ trợ nỗ lực của riêng Việt Nam mà còn cung cấp thông tin hữu ích cho các quốc gia đang đối mặt với thách thức tương tự”.

Quá trình thí điểm tại Việt Nam đã tiến hành đánh giá toàn diện 20 chỉ số bao trùm hai trụ cột chính: thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Dữ liệu được tổng hợp từ rà soát chính sách, khảo sát cấp tỉnh, tham vấn chuyên gia và khảo sát thực địa tại ba địa phương đại diện cho các vùng sinh thái khác nhau là Điện Biên, Cần Thơ và Gia Lai.

Kết quả cho thấy bức tranh vừa có những điểm sáng rõ nét, vừa gợi mở nhiều dư địa cải thiện:

Các chỉ số về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản trị và khung chính sách đạt kết quả tích cực. Các chương trình sẵn có về phòng chống thiên tai, sức khỏe môi trường và ứng phó khẩn cấp đã đóng góp đáng kể vào sức chống chịu thực tế của ngành y tế.

Một phát hiện đáng chú ý của WHO nằm ở chính quy trình chấm điểm. Ban đầu, nhiều chỉ số bị xếp ở mức thấp nhất. Tuy nhiên, khi các bên liên quan cùng rà soát bằng chứng thực tế, điểm số đã được điều chỉnh tăng lên đáng kể. Đơn cử tại tỉnh miền núi Điện Biên, đội ngũ nhân viên y tế thường xuyên chuẩn bị kịch bản ứng phó lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn cực đoan và ô nhiễm nguồn nước sau thiên tai. Cơ sở vật chất được gia cố và nhân viên y tế nắm vững rủi ro, song các hoạt động này lại chưa được hệ thống hóa trong báo cáo như một “hành động y tế - khí hậu”.

Tại Gia Lai, quá trình thảo luận chỉ ra rằng sự khác biệt trong cách hiểu thuật ngữ khiến nhiều hoạt động can thiệp bị bỏ sót khi đánh giá. WHO nhận định, việc thống nhất định nghĩa, hướng dẫn rõ ràng và chia sẻ dữ liệu xuyên suốt giữa các cơ quan là điều kiện tiên quyết để các quốc gia có thể so sánh tiến độ và duy trì nguồn lực đầu tư bền vững.

Mỗi năm, bão, lũ lụt và các thảm họa khác gây gián đoạn hoạt động chăm sóc sức khỏe thường nhật tại nhiều nơi trên khắp Việt Nam. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc đo lường tiến độ, xác định những khoảng trống còn tồn tại và đẩy mạnh các hành động nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Ảnh WHO Việt Nam

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo đánh giá của WHO cũng thẳng thắn chỉ ra những nút thắt cần tháo gỡ để thu hẹp khoảng cách từ cam kết chính sách đến thực thi đồng đều tại địa phương. Năng lực thích ứng và nguồn lực tài chính hiện vẫn có sự chênh lệch giữa các tỉnh thành, đòi hỏi cơ chế tài chính chuyên biệt và nâng cao năng lực quản trị ở tuyến cơ sở.

Đặc biệt, lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính trong ngành y tế vẫn là một địa hạt khá mới mẻ. Phần lớn các chỉ số ở nhóm này vẫn dừng ở mức khởi điểm do thiếu hụt hệ thống kiểm kê phát thải, xác định nguồn thải và các biện pháp giảm nhẹ đồng bộ ở cấp tỉnh - lĩnh vực cần thêm nhiều đầu tư về phương pháp luận, chuyên môn kỹ thuật và nguồn vốn trong thời gian tới.

Từ thực tiễn sinh động tại Việt Nam, WHO khẳng định những kinh nghiệm này đã trực tiếp giúp hoàn thiện bộ công cụ đo lường toàn cầu, biến các cam kết khí hậu thành những chỉ số minh bạch, khả thi, qua đó hỗ trợ hệ thống y tế của nhiều quốc gia nâng cao sức chống chịu trước những biến động khó lường của khí hậu.

Đại diện WHO tại Việt Nam, Tiến sỹ Angela Pratt đánh giá: “Điều gây ấn tượng mạnh nhất với chúng tôi không chỉ là những gì chương trình thí điểm đo lường được, mà là những thông tin mà chương trình hé lộ. Trên khắp Việt Nam, đã có nhiều hoạt động góp phần xây dựng các dịch vụ y tế có khả năng chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu, nhưng các hoạt động này thường chưa được ghi nhận hoặc theo dõi một cách hệ thống. Chương trình thí điểm này cho thấy việc đo lường tiến độ không chỉ đơn thuần là vấn đề trách nhiệm giải trình.

Đó còn là cách để làm nổi bật những nỗ lực hiện có, xác định các cơ hội để thực hiện nhiều hơn nữa, đồng thời giúp các quốc gia đưa ra những hành động thông minh hơn dựa trên bằng chứng. Thông qua việc hỗ trợ thử nghiệm các chỉ số này, Việt Nam đang đóng góp quan trọng vào kho tàng kiến thức toàn cầu về cách các quốc gia chuyển đổi từ tham vọng sang hành động, sử dụng bằng chứng để xây dựng các hệ thống y tế được chuẩn bị tốt hơn trước biến đổi khí hậu và bền vững hơn về mặt môi trường”.