WHO cảnh báo tin giả về khí hậu đe dọa sức khỏe cộng đồng

WHO kêu gọi tăng cường chống tin giả về khí hậu. (Nguồn: Getty Images)

Theo báo cáo “Bảo vệ sức khỏe trong thời đại thông tin sai lệch về khí hậu” do Nhóm công tác xã hội dân sự của WHO về khí hậu và sức khỏe thực hiện, thông tin sai lệch có chủ đích bao gồm việc phủ nhận hiện tượng nóng lên toàn cầu và lan truyền các thuyết âm mưu. Những thông tin này có thể làm suy yếu cảnh báo khẩn cấp, hướng dẫn y tế và các chính sách về ô nhiễm không khí, năng lượng sạch.

Báo cáo dẫn chứng vụ cháy rừng tại Maui, bang Hawaii (Mỹ), năm 2023, khi tin đồn sai sự thật lan truyền trên mạng cho rằng người dân xin hỗ trợ sau thảm họa có thể bị thu hồi đất hoặc tài sản. Điều này có nguy cơ khiến những người sống sót không dám tìm kiếm trợ giúp về chỗ ở, tài chính và chăm sóc y tế.

Tại châu Âu, các chính sách cải thiện chất lượng không khí, trong đó có Khu vực phát thải cực thấp (ULEZ) ở London (Anh), cũng trở thành mục tiêu của thông tin gây hiểu lầm. Theo báo cáo, những lo ngại về chi phí và cách triển khai chính sách đã bị khuếch đại, làm gia tăng sự mất lòng tin và nguy cơ suy giảm ủng hộ đối với các biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Tiến sĩ Jeni Miller, Giám đốc điều hành Liên minh toàn cầu về khí hậu và sức khỏe, cho rằng các chính phủ cần tích hợp biện pháp ứng phó thông tin sai lệch vào kế hoạch chuẩn bị và truyền thông về nắng nóng, cháy rừng, lũ lụt, bão, hạn hán và dịch bệnh truyền nhiễm.

Bà cảnh báo thông tin sai lệch về khí hậu còn liên quan đến quyền lực, lợi ích và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, WHO và các cơ quan y tế cần có cơ chế ngăn ngừa xung đột lợi ích, đồng thời ứng phó với hoạt động “tẩy xanh” của ngành nhiên liệu hóa thạch.

Trong khi đó, Tiến sĩ Laura Jung, Chủ tịch Nhóm công tác về môi trường thuộc Hiệp hội Y khoa thế giới lưu ý thông tin gây hiểu lầm có thể khiến người dân không sơ tán khi xảy ra cháy rừng hoặc lũ lụt, mất niềm tin vào cảnh báo về nắng nóng và ô nhiễm không khí, cũng như gặp khó khăn khi tiếp cận hỗ trợ sau thảm họa.

(theo Euronews)