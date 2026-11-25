Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong chuyến thăm Cuba kéo dài 3 ngày, Tổng Giám đốc Tedros cho biết các biện pháp hạn chế nhiên liệu và trừng phạt đang gây sức ép nghiêm trọng đối với hệ thống y tế nước này. Theo số liệu được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm, gần 100.000 ca phẫu thuật đang chờ được thực hiện, trong đó có khoảng 12.000 trẻ em; hơn 34.000 phụ nữ mang thai chưa được chăm sóc y tế đầy đủ. Tỷ lệ sống sót của bệnh nhi ung thư cũng giảm từ 85% xuống còn 65% kể từ khi các biện pháp phong tỏa năng lượng bắt đầu vào tháng 1/2026.

Trong chuyến công tác, người đứng đầu WHO đã thăm một số cơ sở y tế tại thủ đô La Habana, tìm hiểu những khó khăn do thiếu nhiên liệu, điện, thuốc men và vật tư y tế. Ông nhấn mạnh tình trạng thiếu năng lượng đang ảnh hưởng trực tiếp đến các dịch vụ y tế thiết yếu, trong đó có phẫu thuật và điều trị cho trẻ em, đồng thời khẳng định sức khỏe không nên trở thành nạn nhân của những bất đồng chính trị.

Nhân chuyến thăm, WHO công bố khoản hỗ trợ 2 triệu USD nhằm tăng cường chương trình tiêm chủng quốc gia của Cuba, đồng thời cung cấp trang thiết bị và vật tư y tế thiết yếu cho các cơ sở khám, chữa bệnh.

Liên hợp quốc nhiều lần cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Cuba. Chính phủ Cuba cho biết các biện pháp trừng phạt của Mỹ góp phần gây ra tình trạng mất điện kéo dài tới 20 giờ mỗi ngày, thiếu hụt nghiêm trọng thuốc men và vật tư phẫu thuật. Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, nghị quyết thường niên không mang tính ràng buộc kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba đã liên tục nhận được sự ủng hộ lớn kể từ năm 1992.