WHO cảnh báo khi dịch tả tại Congo khiến gần 1.800 người tử vong
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 4-11 cảnh báo dịch tả tại Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đang diễn biến nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, với gần 60.000 ca mắc và khoảng 1.800 người tử vong từ đầu năm 2026.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết phần lớn ca bệnh tập trung tại 2 tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu, nơi thường xuyên xảy ra xung đột vũ trang.
Đáng lo ngại, dịch đang có dấu hiệu lan dọc lưu vực sông Congo, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập thủ đô Kinshasa và các khu vực đông dân cư.
WHO cho biết tỷ lệ tử vong trong đợt dịch hiện khoảng 3%, một tỷ lệ cao đối với bệnh tả.
Công tác ứng phó gặp nhiều khó khăn do tình trạng mất an ninh, địa bàn hẻo lánh và thiếu điều kiện vệ sinh, nước sạch. Mùa mưa cũng làm tăng nguy cơ lây lan qua nguồn nước và thực phẩm nhiễm khuẩn.
Đáng chú ý, CHDC Congo đồng thời phải đối phó với đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng, tạo ra khủng hoảng y tế chồng lấn, gây thêm áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/who-canh-bao-khi-dich-ta-tai-congo-khien-gan-1800-nguoi-tu-vong-post139053.html