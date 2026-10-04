WHO cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu viện trợ vào Gaza bị trì hoãn liên tục

Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo chờ được đưa vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah. (Nguồn: Al Jazeera)

Cơ quan này kêu gọi bảo đảm hoạt động cung cấp hàng cứu trợ diễn ra thông suốt, ổn định và trên quy mô lớn.

Theo WHO, hàng viện trợ đã được phê duyệt hiện chỉ có thể vào Gaza qua cửa khẩu Kerem Shalom ở phía Nam.

Trong khi đó, cửa khẩu Rafah chỉ mở hạn chế cho người dân qua lại, chủ yếu phục vụ các bệnh nhân cần ra nước ngoài điều trị.

Bốn cửa khẩu khác gồm Kissufim, Gate 96, Erez và Erez West vẫn đóng cửa và nằm dưới sự kiểm soát của Israel.

Đại diện WHO tại Palestine Reinhilde Van De Weerdt nhấn mạnh, nếu hàng viện trợ không đến đúng lúc hoặc không đúng loại vật tư cần thiết, việc cứu chữa người bệnh sẽ bị ảnh hưởng.

Theo đó, bà kêu gọi Israel giảm các hạn chế đối với vật tư y tế và cho rằng, những mặt hàng thiết yếu cho bệnh viện không nên bị xem là hàng hóa có thể được sử dụng cho mục đích khác.

Một trong những trường hợp đáng chú ý là lô chân tay giả và thiết bị hỗ trợ người khuyết tật đã bị từ chối bốn lần trong sáu tháng qua.

Đại diện WHO cho biết, mỗi lần từ chối đồng nghĩa với việc một người đã mất chi phải tiếp tục chờ đợi cơ hội được phục hồi khả năng đi lại.

Trong khi đó, thuốc men có khả năng lưu chuyển thuận lợi hơn, với gần 87% số lượng được phê duyệt và chỉ hơn 1% bị từ chối.

WHO cho rằng, Gaza cần bảo đảm viện trợ nhân đạo và vật tư y tế được đưa vào thuận lợi, ổn định, thay vì phụ thuộc vào một số ít cửa khẩu.

Cùng với đó, cơ quan này kêu gọi xây dựng mô hình vận chuyển qua nhiều cửa khẩu để tăng khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân.

Trong bối cảnh mùa Đông đang đến gần, sức ép đối với hệ thống y tế Gaza được dự báo tiếp tục gia tăng.

Hiện có gần 2 triệu người cần nơi trú ẩn để tránh giá rét và nguy cơ ngập lụt. Trong khi đó, điều kiện thiếu nước sạch, nơi ở an toàn và hệ thống y tế bị tổn hại làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh có thể phòng ngừa.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cũng cảnh báo nguy cơ sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng do rác thải rắn tích tụ tại Gaza City. Công tác vệ sinh tại đây vẫn gặp nhiều trở ngại do thiếu máy móc hạng nặng, dầu động cơ, phụ tùng và nguồn kinh phí cho nhiên liệu.

(theo Al Jazeera)