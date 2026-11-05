WHO cảnh báo dịch tả nghiêm trọng tại CHDC Congo

Quốc gia Trung Phi này hiện đồng thời phải đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân tới trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu trước báo giới, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mô tả đây là đợt bùng phát dịch tả tồi tệ nhất tại CHDC Congo trong nhiều thập kỷ. Theo ông, phần lớn các ca nhiễm được ghi nhận tại hai tỉnh miền Đông là Bắc Kivu và Nam Kivu, những địa bàn thường xuyên xảy ra xung đột giữa các nhóm vũ trang, trong đó có lực lượng nổi dậy Phong trào 23/3 (M23) và hiện kiểm soát một phần khu vực.

Đáng lo ngại, dịch bệnh đang có dấu hiệu lan rộng dọc lưu vực sông Congo, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập thủ đô Kinshasa. Ông Tedros cảnh báo diễn biến này có thể khiến dịch tả lan đến những khu vực đông dân cư, gây thêm áp lực cho hệ thống y tế vốn đang phải đối phó với nhiều thách thức.

Theo WHO, công tác ứng phó dịch bệnh gặp nhiều trở ngại do các ổ dịch tập trung tại những khu vực hẻo lánh, khó tiếp cận và thường xuyên xảy ra xung đột. Tình trạng mất an ninh kéo dài cản trở hoạt động giám sát dịch tễ, tiếp cận bệnh nhân, cung cấp thuốc men và triển khai các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

WHO cũng bày tỏ quan ngại mùa mưa đang diễn ra có thể thúc đẩy sự lây lan của dịch tả, đặc biệt tại các khu vực có điều kiện vệ sinh môi trường và nguồn nước hạn chế. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu lây qua thực phẩm và nước uống bị nhiễm vi khuẩn Vibrio cholerae. Đáng chú ý, tỷ lệ tử vong trong đợt dịch hiện nay vào khoảng 3%, mức cao đối với bệnh tả. WHO cảnh báo nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lan rộng trong khi các địa phương vẫn đang phải ứng phó với dịch Ebola, dẫn tới tình trạng khủng hoảng y tế chồng lấn tại quốc gia này.

Trước tình hình trên, Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine phòng Ebola, đặc biệt tại các khu vực miền Đông chịu ảnh hưởng nặng nề của xung đột. Theo ông, việc triển khai tiêm chủng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Sự kết hợp giữa dịch tả nghiêm trọng, dịch Ebola và tình trạng xung đột kéo dài đang đặt CHDC Congo trước thách thức lớn về y tế và cứu trợ nhân đạo, trong bối cảnh khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhiều khu vực vẫn còn hạn chế.