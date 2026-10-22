WHO cảnh báo dịch Ebola lan rộng tại châu Phi

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân Ebola tới trung tâm điều trị tại tỉnh Ituri, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (ACDC) nhận định đây là đợt bùng phát Ebola có phạm vi địa lý rộng nhất, với các ca bệnh xuất hiện tại Trung Phi, Đông Phi và Tây Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tại CHDC Congo, từ ngày 29/9 đến 19/10, nước này ghi nhận 1.466 ca mắc và 692 ca tử vong, tăng lần lượt 10,4% và 7,5% so với 21 ngày trước đó. Tính đến ngày 19/10, tổng số ca mắc và tử vong tại nước này lần lượt là 9.637 và 4.646, tại 8 tỉnh.

Kenya ghi nhận 9 ca mắc, trong đó có 1 trường hợp tử vong, còn Nigeria xác nhận ca mắc đầu tiên ngày 20/10 ở một phụ nữ trở về từ Uganda. WHO cảnh báo những trường hợp phơi nhiễm chưa được phát hiện có thể làm gia tăng nguy cơ lây truyền.

WHO đánh giá dịch bệnh đang ở “thời điểm then chốt”. Tình trạng mất an ninh, di dời dân cư và hạn chế tiếp cận hoạt động nhân đạo tại CHDC Congo đang cản trở công tác giám sát, truy vết và kiểm soát dịch.