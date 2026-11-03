WHO báo động tình trạng y tế khẩn cấp tại miền Bắc Ethiopia

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo, xung đột tại miền Bắc Ethiopia đang đẩy hệ thống y tế nước này đến bờ vực sụp đổ. (Nguồn: Al Jazeera)

Theo người đứng đầu WHO, xung đột giữa lực lượng nổi dậy tại vùng Tigray và chính phủ ở thủ đô Addis Ababa đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng trong những ngày gần đây, đồng thời gây sức ép ngày càng lớn lên các cơ sở y tế.

Theo thông tin từ các nguồn tham gia hoạt động cứu hộ, ít nhất 15 người, trong đó có một số trẻ em, đã thiệt mạng trong loạt cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào trại dành cho người sơ tán Jaari 2, thuộc vùng Amhara, hôm 30/10.

Tại khu vực Rama thuộc vùng Tigray lân cận, một số người cũng tử vong khi đang tìm kiếm lương thực. Theo đánh giá của WHO, nhiều bệnh viện đang thiếu nhân viên y tế, thuốc men và trang thiết bị. Dịch vụ cấp cứu bằng xe cứu thương cũng bị hạn chế nghiêm trọng.

Trong khi đó, tình trạng bất ổn cản trở hoạt động vận chuyển vật tư y tế thiết yếu đến một số khu vực. Hệ quả là người dân có nguy cơ mất khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc cơ bản, từ cấp cứu đến chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và điều trị bệnh.

Trước tình hình trên, WHO cùng các cơ quan khác của Liên hợp quốc (LHQ) đang nỗ lực bổ sung nguồn cung y tế cho những khu vực bị ảnh hưởng.

Người đứng đầu WHO kêu gọi các bên bảo vệ dân thường, bảo đảm nhân viên và vật tư y tế có thể tiếp cận những người cần hỗ trợ

(theo Al Jazeera)