WHO ban hành hướng dẫn toàn cầu đầu tiên về phòng, chống béo phì ở trẻ em

Trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong hướng dẫn, WHO khuyến nghị ưu tiên chế độ ăn uống phù hợp, tăng cường hoạt động thể chất và hỗ trợ điều chỉnh thói quen sinh hoạt đối với trẻ em dưới 10 tuổi, thay vì sử dụng thuốc điều trị béo phì, phẫu thuật hoặc các thiết bị hỗ trợ.

Đối với thanh thiếu niên từ 10-19 tuổi, thuốc giảm cân có thể được cân nhắc nhưng chỉ sau khi các biện pháp can thiệp có sự giám sát không mang lại hiệu quả. Phẫu thuật giảm béo cũng có thể được xem xét đối với những thanh thiếu niên bị béo phì nghiêm trọng, đã trưởng thành về thể chất và tinh thần, sau 6 tháng điều trị không hiệu quả.

Các khuyến nghị của WHO cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề sức khỏe tâm thần song song với béo phì. WHO cho biết tình trạng lo âu, trầm cảm và lòng tự trọng thấp có thể dẫn đến thói quen ăn uống không lành mạnh, thiếu vận động thể chất và thu mình khỏi xã hội.

Bà Luz María De Regil, Giám đốc Bộ phận Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm của WHO, khẳng định nền tảng của việc chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên béo phì không phải là thuốc hay phẫu thuật, mà là khả năng tiếp cận các biện pháp hỗ trợ toàn diện, giúp duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hoạt động thể chất và thay đổi hành vi bền vững.

Về các loại thuốc GLP-1, bà De Regil cho biết hiện chưa có đủ bằng chứng về tính an toàn và hiệu quả sử dụng ở trẻ em và thanh thiếu niên. Theo bà, các nhà nghiên cứu đang tiếp tục theo dõi những thử nghiệm về nhóm thuốc này và có thể xem xét lại đánh giá khi có thêm dữ liệu.

Một số loại thuốc GLP-1 hiện đã được phê duyệt để hỗ trợ giảm cân ở bệnh nhân trẻ tuổi. Các thuốc Wegovy và Saxenda của hãng dược Novo Nordisk (Đan Mạch) có thể được sử dụng cho một số nhóm đối tượng thanh thiếu niên trên 12 tuổi ở Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). EU cũng cho phép sử dụng Saxenda cho một số nhóm đối tượng trong lứa tuổi 6-11 tuổi.

Theo WHO, khoảng 400 triệu người trong độ tuổi 5-19 bị thừa cân vào năm 2024, trong đó có 170 triệu người bị béo phì. Tỷ lệ béo phì ở nhóm tuổi này đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 1990.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết béo phì đã vượt qua tình trạng thiếu cân, trở thành dạng suy dinh dưỡng phổ biến nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới.