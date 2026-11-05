WHO: 25% thanh thiếu niên toàn cầu thiếu vận động

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo thực trạng này làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2 và một số loại ung thư, trong khi những nỗ lực cải thiện tình hình gần như không đạt tiến triển trong 15 năm qua.

Trẻ em bị mắc bệnh béo phì luyện tập để giảm cân tại Maryland, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo ước tính mới của WHO công bố ngày 4/11, cứ 4 thanh thiếu niên thì có 1 người không có ngày nào trong tuần đạt mức vận động thể chất ít nhất 60 phút với cường độ từ trung bình đến mạnh. Nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet Global Health, dựa trên hàng trăm cuộc khảo sát dân số tại 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 3,2 triệu người tham gia. Từ kết quả này, WHO ước tính trên toàn cầu có khoảng 240 triệu thanh thiếu niên không có ngày nào vận động đủ mức trong một tuần.

Tính trung bình, thanh thiếu niên chỉ vận động 2,7 ngày mỗi tuần; chỉ 14% duy trì hoạt động thể chất đủ mức trong cả 7 ngày. WHO nhấn mạnh tình trạng ít vận động là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2 và một số loại ung thư. Việc hình thành thói quen vận động từ sớm có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe lâu dài và giảm gánh nặng bệnh tật.

Một điểm đáng chú ý là sự chênh lệch về mức độ vận động giữa nam và nữ. Có 28% nữ thanh thiếu niên không có ngày nào vận động đủ mức, cao hơn tỷ lệ 22% ở nam giới. Trong khi đó, chỉ 11% nữ giới duy trì hoạt động thể chất hằng ngày, so với 17% ở nam giới. Theo WHO, nữ thanh thiếu niên ít vận động hơn nam giới tại hầu hết các quốc gia và khu vực.

Sự khác biệt giữa các quốc gia cũng rất rõ rệt. Khoảng 40% thanh thiếu niên tại Namibia, Nepal và Philippines không có ngày nào vận động đủ mức trong tuần. Ngược lại, hơn 30% thanh thiếu niên tại Bangladesh và Serbia duy trì hoạt động thể chất hằng ngày.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết thế giới gần như không đạt được tiến bộ nào trong việc thúc đẩy thanh thiếu niên vận động suốt 15 năm qua, đồng thời cảnh báo nữ giới đang bị bỏ lại phía sau. Ông nhấn mạnh giải pháp không chỉ là kêu gọi người trẻ vận động nhiều hơn, mà cần xây dựng trường học, đường phố và cộng đồng an toàn, thuận tiện để các em có thể đi bộ, vui chơi và tham gia hoạt động thể chất.

WHO cho rằng môi trường sống, điều kiện giao thông, khả năng tiếp cận không gian công cộng an toàn, môi trường học đường và lối sống ngày càng gắn với màn hình điện tử đều ảnh hưởng đến mức độ vận động của người trẻ. Do đó, các quốc gia cần có chính sách để hoạt động thể chất trở thành một phần dễ dàng, an toàn và thường xuyên trong đời sống hằng ngày.