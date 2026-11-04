White Sands - Biển cát trắng kỳ ảo ở nước Mỹ

Vườn quốc gia White Sands ở New Mexico mang đến cảm giác như lạc bước vào một thế giới khác, nơi những cồn cát trắng trải dài bất tận và chuyển sắc hồng, xanh lam huyền ảo khi hoàng hôn buông xuống.

Nằm giữa lưu vực Tularosa, thuộc khu vực trung nam bang New Mexico (Mỹ), Vườn quốc gia White Sands là một trong những kỳ quan thiên nhiên ít được biết đến nhất của đất nước.

Những dải cát trắng tinh khôi nối tiếp nhau, trải dài đến tận chân trời. Nhìn từ xa, khung cảnh nơi đây giống như một vùng tuyết rộng lớn.

Tuy nhiên, khi bước xuống xe, du khách sẽ nghe thấy tiếng cát lạo xạo dưới chân.

Cảnh quan rộng lớn và kỳ ảo này là một phần của Vườn quốc gia White Sands, nơi gió và thời gian không ngừng tạo hình, biến đổi những cồn cát thành một bức tranh thiên nhiên độc đáo.

Một người đang đi bộ trên những cồn cát trắng ở Vườn quốc gia White Sands. Ảnh:YayaErnst/Getty Images

“Vườn quốc gia White Sands sở hữu cánh đồng cồn cát thạch cao lớn nhất thế giới. Nơi đây rộng khoảng 275 dặm vuông (712 km²), với những dải cát trắng lấp lánh và hệ thực vật sa mạc độc đáo”, Nicole Barker, quản lý quan hệ truyền thông của Sở Du lịch New Mexico, chia sẻ với Travel + Leisure. “Công viên cũng tổ chức nhiều chương trình do kiểm lâm viên hướng dẫn, giúp du khách có cơ hội khám phá và trải nghiệm nơi này một cách trọn vẹn hơn”.

Tại Vườn quốc gia White Sands, trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên là điểm nhấn thu hút du khách. Nơi đây phù hợp với những người yêu thích phiêu lưu, tìm kiếm sự yên tĩnh cũng như các nhiếp ảnh gia muốn săn những khoảnh khắc đẹp vào lúc bình minh và hoàng hôn, khi các cồn cát chuyển sang sắc hồng và xanh lam đầy huyền ảo. Dưới đây là những thông tin cần biết trước khi lên kế hoạch ghé thăm địa điểm này.

Những điều cần biết trước khi đi

Vườn quốc gia White Sands mở cửa hằng ngày quanh năm, ngoại trừ Lễ Tạ ơn và Giáng sinh. Công viên mở cửa lúc 7 giờ sáng và đóng cửa ngay sau khi mặt trời lặn. Nơi đây chỉ có một trung tâm thông tin du khách, cũng là điểm khởi đầu cho hành trình khám phá của phần lớn du khách.

Du khách cần lưu ý công viên hiện không có dịch vụ lưu trú qua đêm, trong khi các lựa chọn ăn uống khá hạn chế. Cửa hàng White Sands Trading Company bên trong trung tâm du khách có bán một số loại bánh mì kẹp đóng gói sẵn, đồ uống đóng chai và đồ ăn nhẹ. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên chuẩn bị sẵn thùng giữ nhiệt chứa đầy đủ thức ăn và nước uống cho chuyến đi.

Hoàng hôn buông xuống trên những cồn cát ở Vườn quốc gia White Sands. Ảnh: Peter Unger/Getty Images

Phí vào cửa là 25 USD mỗi xe, áp dụng cho người lái, các hành khách đi cùng và cả chó nuôi có đeo dây xích. Mua vé trực tuyến trước chuyến đi có thể giúp tiết kiệm thời gian, đặc biệt vào mùa cao điểm. Du khách nên tải vé về thiết bị hoặc in ra trước khi đến, bởi công viên không có Wi-Fi, sóng điện thoại di động khá yếu và một số khu vực hoàn toàn không có sóng.

Vườn quốc gia White Sands cũng có thể đóng cửa đột xuất do điều kiện thời tiết bất lợi. Đôi khi, gió mạnh gây ra những trận cát bay dữ dội, ảnh hưởng đến việc di chuyển và tham quan.

Trong những đợt mưa lớn, đoạn đường Dunes Drive ở phía sau công viên cũng có thể trở nên khó đi. Vì vậy, du khách nên kiểm tra mục Tình trạng hiện tại (Current Conditions) trên trang web chính thức của công viên để cập nhật thông tin về việc đóng cửa, tình hình đường sá, thời tiết và các hoạt động đang được tổ chức.

Bà Barker cũng khuyên du khách ghi nhớ một nguyên tắc quan trọng khi tham quan: “Hãy bảo vệ môi trường và không để lại dấu vết sau chuyến đi. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm giữ gìn những khu vực tuyệt đẹp này nguyên trạng và góp phần bảo tồn thiên nhiên cho các thế hệ tương lai”.

Thời điểm tốt nhất để tham quan

Mùa xuân và mùa thu là hai thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm Vườn quốc gia White Sands. Trong đó, mùa thu là khoảng thời gian yêu thích của Barker. Bà đặc biệt khuyến khích du khách đến đây từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 11 để tận hưởng thời tiết dễ chịu.

Cả hai mùa đều thích hợp cho hoạt động đi bộ đường dài nhờ nền nhiệt ôn hòa.

Tuy nhiên, mùa thu thường yên tĩnh hơn, trong khi mùa xuân có thể xuất hiện nhiều gió. “Nhiệt độ vào mùa thu khá giống mùa xuân, thường dao động từ 70 đến 80 độ Fahrenheit (khoảng 21-27 độ C)”, bà cho biết.

Vườn quốc gia White Sands. Ảnh: Peter Unger/Getty Images

Vào mùa hè, thời tiết tại công viên có thể rất nóng, với nhiệt độ đôi khi lên tới 110 độ Fahrenheit (khoảng 43 độ C). Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 7, mang theo những cơn giông vào buổi chiều và có thể kéo dài đến cuối tháng 9, thời điểm thời tiết bắt đầu mát mẻ hơn.

Trong khi đó, mùa đông cũng mang vẻ đẹp riêng đầy bất ngờ. Nhiệt độ ban ngày trung bình khoảng 60 độ Fahrenheit (15-16 độ C), đôi khi có tuyết rơi, càng làm tăng thêm vẻ độc đáo cho khung cảnh những cồn cát trắng.

Cách đến đó

Vườn quốc gia White Sands cách Sân bay Quốc tế Albuquerque (ABQ) khoảng 3,5 giờ lái xe và cách Sân bay Quốc tế Tucson (TUS) chưa đầy 5 giờ.

Do cần có ô tô để đến và khám phá công viên, nhiều du khách thường kết hợp điểm đến này với những chuyến du lịch dài ngày tại New Mexico hoặc khu vực Tây Nam nước Mỹ.

Theo Barker, chuyến tham quan các cồn cát có thể dễ dàng kết hợp với một hành trình khám phá dài hơn ở miền nam New Mexico.

Một tài xế đang lái xe trong Vườn quốc gia White Sands. Ảnh: Vstock/Getty Images

Công viên chỉ có một lối vào chính, cũng là nơi đặt trung tâm thông tin du khách duy nhất. Trung tâm nằm trên quốc lộ US-70, cách thành phố Alamogordo khoảng 16 dặm (26 km) về phía tây và cách thành phố Las Cruces khoảng 52 dặm (84 km) về phía đông.

Những điều tuyệt vời nhất nên làm

Trượt ván xuống những cồn cát

Những ngọn đồi cát trắng mịn như tuyết mang đến trải nghiệm trượt ván độc đáo, một trong những hoạt động được yêu thích nhất tại công viên.

Du khách có thể mua những chiếc ván trượt hình đĩa bằng nhựa đã được đánh bóng tại cửa hàng quà lưu niệm White Sands Trading Company bên trong trung tâm thông tin du khách.

Một du khách đang trượt ván trên những cồn cát trắng. Ảnh: R. Tyler Gross/Getty Images

Hoạt động trượt ván được phép thực hiện tại những khu vực cồn cát thuộc đường vòng Dunes Drive, cách xa đường giao thông chính và nơi có ít hoặc không có thảm thực vật. Barker khuyên du khách nên lựa chọn khu vực bãi đậu xe gần đầu đường mòn Alkali Flat, nơi có một số cồn cát thích hợp để trượt ván và có độ cao lớn nhất công viên.

Tận hưởng chuyến đi ngắm cảnh trên đường Dunes Drive

Dunes Drive là cung đường ngắm cảnh dài 16 dặm (khoảng 26 km) cả đi lẫn về, bắt đầu từ trung tâm du khách và dẫn sâu vào khu vực cồn cát. Đây là lựa chọn tuyệt vời để tiếp cận những ngọn đồi cát thích hợp cho hoạt động trượt ván, đi bộ khám phá những cồn cát không có đường mòn hoặc tìm kiếm cảm hứng chụp ảnh.

Dọc tuyến đường có các bảng thông tin giới thiệu về công viên, khu vực dã ngoại và nhà vệ sinh công cộng. Du khách cần lưu ý 4 dặm đầu tiên (khoảng 6,4 km) của Dunes Drive được trải nhựa, trong khi 4 dặm cuối là đường đất nén chặt, phủ sỏi thạch cao. Tuy nhiên, tuyến đường này có thể di chuyển bằng nhiều loại phương tiện khác nhau.

Khám phá vào những đêm trăng tròn

Vào những đêm gần thời điểm trăng tròn trong mùa hè và đầu mùa thu, công viên tổ chức sự kiện mang tên Đêm Trăng Tròn (Full Moon Nights). “Vào những đêm trăng tròn, giờ mở cửa của công viên được kéo dài thêm hai giờ so với thời gian đóng cửa thông thường.

Các chương trình Đêm Trăng Tròn diễn ra tại nhà hát ngoài trời, với những buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp, hoạt động khám phá do kiểm lâm viên hướng dẫn cùng sự góp mặt của các diễn giả và nghệ sĩ khách mời đặc biệt”, Barker chia sẻ.

Du khách thường mang theo ghế xếp, chăn và thùng giữ nhiệt đựng thức ăn để vừa thưởng thức âm nhạc, vừa tham gia các hoạt động tìm hiểu thiên nhiên cùng nhân viên kiểm lâm. Mỗi chương trình Đêm Trăng Tròn thường kéo dài khoảng hai giờ và miễn phí. Tuy nhiên, du khách vẫn phải trả phí vào cửa 25 USD mỗi xe.

Những cung đường đi bộ đẹp nhất

Một du khách đi bộ đường dài tại Vườn quốc gia White Sands ở New Mexico. Ảnh: ferrantraite/Getty Images

Đường mòn Alkali Flat

Nếu muốn đi bộ giữa những cồn cát lớn nhất công viên, du khách có thể lựa chọn đường mòn Alkali Flat. Trái với tên gọi, đây không phải là cung đường bằng phẳng. Lối đi liên tục đưa du khách lên xuống những cồn cát dốc trước khi dẫn đến một lòng hồ khô.

Công viên xếp tuyến đường này vào nhóm có độ khó cao. Cung đường dài 5 dặm (khoảng 8 km) cả đi lẫn về. Đối với phần lớn người đi bộ, hành trình leo lên và vượt qua các cồn cát thường mất khoảng ba giờ để hoàn thành.

Đường mòn tự nhiên Dune Life

Nếu muốn tìm một hành trình nhẹ nhàng hơn, du khách có thể chọn đường mòn tự nhiên Dune Life (Dune Life Nature Trail). Đây là cung đường vòng dài khoảng 1,6 km, thường mất khoảng một giờ để hoàn thành.

Dù có chiều dài khá khiêm tốn, tuyến đường mang đến cơ hội khám phá hệ sinh thái độc đáo hình thành tại nơi hai cảnh quan gặp nhau, gồm những bụi cây đặc trưng của sa mạc và các cồn cát thạch cao. Đường mòn chạy dọc rìa bãi cát, đồng thời có các bảng thông tin giới thiệu về những loài động vật sinh sống trong công viên.

Đi bộ dưới ánh trăng

Từ tháng 3 đến tháng 11, vào những đêm trăng tròn, công viên tổ chức các chuyến đi bộ đặc biệt dưới ánh trăng. Các kiểm lâm viên sẽ dẫn du khách dọc theo đường mòn Dune Life Nature Trail trong hành trình kéo dài tối đa hai giờ.

Vé tham gia có giá 8 USD/người, trong đó trẻ em từ 15 tuổi trở xuống được áp dụng mức giá 4 USD. Vé được mở bán trước một tháng so với ngày tham quan trên trang Recreation.gov. Du khách vẫn cần thanh toán phí vào cửa công viên theo quy định.

Một hoạt động phổ biến khác là chương trình đi bộ ngắm hoàng hôn (Sunset Stroll), thường diễn ra vào khoảng thời gian hoàng hôn, khi ánh nắng tạo nên những gam màu đặc biệt trên các cồn cát. “Đây là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về địa chất, thực vật và động vật của công viên, đồng thời thưởng thức khung cảnh mặt trời lặn phía sau những ngọn núi”, Barker cho biết.

Đường mòn cắm trại vùng hẻo lánh

Để cảm nhận rõ hơn quy mô của cánh đồng cồn cát thạch cao lớn nhất thế giới, du khách có thể thử sức với đường mòn cắm trại vùng hẻo lánh (Backcountry Camping Trail). Cung đường vòng dài 2 dặm (khoảng 3,2 km), thường mất từ hai đến ba giờ để hoàn thành, đưa du khách băng qua những cồn cát thạch cao trắng muốt nhấp nhô, trải dài đến tận chân trời. Đây cũng là một trong những địa điểm lý tưởng để ngắm cảnh hoàng hôn tại công viên.