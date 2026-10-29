Wheein bật khóc khi nhớ về thời hoàng kim của MAMAMOO, cộng đồng mạng tranh cãi

Những chia sẻ đầy cảm xúc của Wheein về thời kỳ đỉnh cao của MAMAMOO đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng cảm, nữ ca sĩ lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, đặc biệt liên quan đến quyết định không tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty quản lý.

Mới đây, những đoạn video ghi lại buổi phát sóng trực tiếp của Wheein, thành viên nhóm nhạc nữ MAMAMOO, được lan truyền trên mạng xã hội. Trong buổi livestream, nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục giản dị, vừa thưởng thức đồ ăn vừa trò chuyện cùng người hâm mộ. Khi nhắc đến cảm xúc của bản thân trong những chuyến lưu diễn, cô bất ngờ trải lòng về khoảng thời gian hoạt động sôi nổi nhất của nhóm.

Wheein thừa nhận bản thân là người dễ xúc động, đặc biệt khi đứng trên sân khấu trong các chuyến lưu diễn. Những trải nghiệm ở hiện tại khiến cô suy nghĩ nhiều hơn về những điều từng không để tâm khi còn ở độ tuổi đôi mươi. Trong đó, khoảng thời gian MAMAMOO đạt được nhiều thành công là ký ức khiến nữ ca sĩ không khỏi bồi hồi.

Cô chia sẻ rằng từng mong muốn được quay trở lại thời kỳ đỉnh cao ấy. Tuy nhiên, cảm xúc của Wheein cũng mang nhiều sắc thái đối lập. Khi còn ở giai đoạn bận rộn nhất, cô từng cảm thấy mệt mỏi và thậm chí không thích nhịp sống liên tục bị cuốn vào công việc.

Theo Wheein, khi con người không có đủ thời gian nghỉ ngơi, họ thường khó nhận ra giá trị của những khoảnh khắc quý giá đang trải qua. Chỉ khi nhìn lại quá khứ, cô mới nhận thấy quãng thời gian ấy vừa vất vả, vừa chứa đựng nhiều niềm vui đáng nhớ.

Nữ ca sĩ tâm sự: "Nhìn lại, tôi cảm thấy khoảng thời gian đó thực sự khó khăn nhưng cũng rất vui. Tôi nghĩ mình nhớ nó. Khi chúng tôi bận rộn nhất, nếu được yêu cầu quay lại thời điểm ấy ngay bây giờ, tôi không chắc liệu mình có thể làm được nữa hay không".

Wheein còn tiết lộ thói quen xem lại những video cũ của MAMAMOO khi uống rượu một mình. Những hình ảnh ghi lại thời kỳ nhóm hoạt động sôi nổi khiến cô không ít lần bật khóc. Với nữ ca sĩ, đó dường như là cách để giải tỏa những cảm xúc chất chứa khi nhớ về quá khứ.

Một trong những chia sẻ đáng chú ý nhất của Wheein liên quan đến cuộc trò chuyện với Kim Shin Young trong thời gian cô từng muốn từ bỏ sự nghiệp. Khi ấy, Kim Shin Young đã nói với nữ ca sĩ rằng ngay cả khi muốn dừng lại, chắc chắn sẽ có ngày cô cảm thấy nhớ những gì mình từng trải qua.

Wheein thừa nhận bản thân không thực sự hiểu được ý nghĩa của lời khuyên đó vào thời điểm ấy. Nhưng sau nhiều năm, cô bắt đầu cảm nhận sâu sắc hơn những điều đàn chị từng nói. Ký ức về quãng thời gian hoạt động không ngừng nghỉ giờ đây trở thành điều khiến cô vừa tiếc nuối, vừa xúc động.

Dù vậy, những lời tâm sự của Wheein lại không nhận được sự đồng cảm như nhiều người có thể kỳ vọng. Theo Koreaboo, một bộ phận cư dân mạng đã đặt câu hỏi về quyết định không gia hạn hợp đồng của nữ ca sĩ, đồng thời cho rằng những chia sẻ hiện tại của cô chưa thực sự thuyết phục.

Một số bình luận được lan truyền đặt vấn đề: "Chính cô ấy đã không gia hạn hợp đồng mà", "Vậy tại sao cô ấy không gia hạn?" hay "Tôi không thể đồng cảm với điều này". Bên cạnh đó, cũng có người thắc mắc liệu MAMAMOO có đang đứng trước nguy cơ tan rã hay không, trong khi những người khác cho rằng nhóm vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng.

Những phản ứng trái chiều cho thấy một bộ phận khán giả đang nhìn nhận câu chuyện của Wheein từ góc độ quyết định nghề nghiệp, thay vì chỉ tập trung vào cảm xúc hoài niệm mà cô chia sẻ. Tuy nhiên, việc không gia hạn hợp đồng với một công ty quản lý không đồng nghĩa với việc nghệ sĩ muốn từ bỏ hoàn toàn những kỷ niệm hoặc mối liên kết với nhóm nhạc đã gắn bó trong nhiều năm.

MAMAMOO ra mắt vào năm 2014, gồm bốn thành viên Solar, Moonbyul, Wheein và Hwasa. Nhóm từng tạo dựng dấu ấn trong làng nhạc Kpop nhờ khả năng thanh nhạc nổi bật, phong cách biểu diễn cá tính cùng nhiều sản phẩm được khán giả yêu thích.

Năm 2021, Wheein rời công ty quản lý sau khi hợp đồng kết thúc, nhưng vẫn duy trì mối liên kết với MAMAMOO. Đến năm 2023, Hwasa cũng lựa chọn không gia hạn hợp đồng với công ty cũ và chuyển sang P Nation. Sau những thay đổi về công ty quản lý của hai thành viên, các hoạt động cá nhân ngày càng trở thành trọng tâm trong sự nghiệp của từng người. Lần quảng bá nhóm gần nhất trước giai đoạn này là với ca khúc ILLELLA vào năm 2022.

Theo bài viết của Koreaboo, MAMAMOO hiện đã tái hợp sau bốn năm và đang thực hiện chuyến lưu diễn thế giới MAMAMOO 2026 WORLD TOUR [4WARD]. Sự trở lại này một lần nữa đưa bốn thành viên đến gần nhau hơn trên sân khấu, đồng thời gợi nhắc người hâm mộ về thời kỳ nhóm từng hoạt động hết công suất.

Những giọt nước mắt của Wheein vì thế có thể được nhìn nhận như sự hoài niệm về một chặng đường đã qua, nơi những áp lực và niềm vui cùng tồn tại. Đôi khi, một người có thể không muốn quay lại những tháng ngày kiệt sức, nhưng vẫn nhớ da diết cảm giác được sống trong khoảng thời gian rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Và có lẽ, chính sự đối lập ấy là điều khiến những chia sẻ của Wheein tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau trong cộng đồng người hâm mộ.