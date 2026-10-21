WFP giảm viện trợ tại Gaza do thiếu kinh phí

Nhân viên Liên hợp quốc chuyển hàng cứu trợ tới Gaza. (Ảnh: WFP)

Theo WFP, khoảng 1,4 triệu người, chiếm 67% dân số Gaza, hiện đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực ở mức khủng hoảng, trong đó 200.000 người trong tình trạng khẩn cấp, cần được cứu trợ lương thực lập tức. Tuy nhiên, trong tháng 10 này, WFP chỉ có thể hỗ trợ lương thực cho 1,1 triệu người dễ bị tổn thương nhất tại Gaza, con số này giảm so với 1,6 triệu người trong tháng 9.

Không chỉ giảm số lượng người nhận viện trợ, mà khẩu phần cứu trợ cũng bị cắt giảm một nửa, nghĩa là các gia đình giờ đây chỉ nhận được một gói thực phẩm và một bao bột mì nhỏ hơn.

WFP cảnh báo, tình hình an ninh lương thực tại Gaza được cải thiện hơn sau thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10/2025, song vẫn rất mong manh, có thể nhanh chóng bị đảo ngược nếu nguồn tài trợ tiếp tục suy giảm. WFP cho biết, đến nay mới nhận được chưa đến một nửa kinh phí tài trợ năm 2026 cho các hoạt động tại các vùng lãnh thổ Palestine. Trước mắt, WFP cần gấp ít nhất 450 triệu USD để duy trì hoạt động ở Gaza và Bờ Tây trong 6 tháng tới.