WFP cắt giảm mạnh viện trợ tại Gaza do thiếu hụt tài chính

Biểu tượng Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP). Ảnh: IRNA/TTXVN.

Theo WFP, số lượng người nhận hỗ trợ hàng tháng sẽ giảm từ 1,6 triệu xuống còn 1,1 triệu người. Cùng với đó, khẩu phần ăn đã bị giảm một nửa, hỗ trợ tiền mặt bị cắt đối với 75.000 gia đình. Số lượng suất ăn nóng hằng ngày dành cho những người không có khả năng nấu nướng cũng giảm từ 250.000 xuống còn 150.000 suất. Tại một số khu vực khó tiếp cận, các gia đình hiện chỉ nhận được suất ăn nóng hai ngày một lần.

WFP báo cáo có khoảng 1,4 triệu người (tương đương 2/3 dân số Gaza) đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ khủng hoảng hoặc tồi tệ hơn, trong đó khoảng 200.000 người đang trong tình trạng khẩn cấp.

Dù lệnh ngừng bắn tại Gaza do Mỹ làm trung gian vào năm ngoái đã kêu gọi tái thiết vùng lãnh thổ này, cho đến nay vẫn có rất ít tiến triển trong việc thực thi thỏa thuận chấm dứt xung đột, bao gồm các điều khoản về việc Hamas hạ vũ khí và Israel rút quân.

Trả lời phỏng vấn của Reuters tại Gaza, ông Carl Skau, Quyền Giám đốc Điều hành WFP, chia sẻ: "Đã một năm trôi qua kể từ thỏa thuận ngừng bắn này. Tuy nhiên, cuộc sống ở đây vẫn rất khắc nghiệt. Không có nơi trú ẩn tử tế... Không có các dịch vụ cơ bản. Không có sự an toàn hay an ninh". Ông nhấn mạnh thêm: "Những đợt cắt giảm này diễn ra ngay khi chúng tôi đang phải đối mặt với mùa đông thứ tư, điều kiện thực sự vô cùng khắc nghiệt".

WFP cho biết họ đang cần gấp 450 triệu USD trong 6 tháng tới để duy trì các hoạt động thiết yếu tại Gaza và Bờ Tây.

"Chúng tôi muốn nói với thế giới rằng đây không phải là lúc để ngoảnh mặt làm ngơ. Đây là thời điểm cần phải bước tới để duy trì sự hỗ trợ này, bảo vệ những tiến bộ đã đạt được, đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi sớm," ông Skau kêu gọi.