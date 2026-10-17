Theo đó, Westlife bổ sung đêm diễn thứ ba tại Singapore trong chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 25 năm hoạt động. Nhóm nhạc pop Westlife sẽ biểu diễn trong ba đêm tại Singapore vào tháng 1/2027.

Nhóm vừa công bố sẽ sổ sung thêm một đêm diễn vào ngày 18/1 bên cạnh các đêm diễn đã công bố trước đó vào ngày 16 và 17/1 tại Singapore Indoor Stadium (Sân vận động trong nhà Singapore).

Westlife bổ sung đêm diễn thứ ba tại Singapore trong chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 25 năm hoạt động. Ảnh: Unusual Entertainment.

Các đêm diễn tại Singapore là một phần của chuyến lưu diễn "Westlife 25: The Anniversary World Tour", đánh dấu chặng đường 25 năm âm nhạc của nhóm.

Hai đêm diễn đầu tiên đã "sold out", trong khi đêm diễn thứ ba vừa được bổ sung sẽ mang đến cơ hội cho nhiều người hâm mộ hơn được thưởng thức Westlife trực tiếp trên sân khấu.

Chuyến lưu diễn sẽ đưa khán giả trở lại với những ca khúc gắn liền với sự nghiệp của Westlife như “Flying Without Wings”, “If I Let You Go”, “My Love” và “Uptown Girl”.

Westlife sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo và gắn bó lâu năm tại Việt Nam.

Vì vậy, các đêm diễn tại Singapore mang đến cơ hội lý tưởng để fan Việt xem trực tiếp nhóm trình diễn trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 25 năm.

Với việc Singapore chỉ cách một chuyến bay ngắn, chuỗi ba đêm diễn có thể dễ dàng trở thành điểm nhấn của chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày được xây dựng xung quanh âm nhạc, ẩm thực và giải trí.