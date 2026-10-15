West Ham thắng 6-0 sau khi bị HLV quát mắng ngay trên sân

HLV Nuno chấn chỉnh học trò trên sân.

West Ham chạm trán Lincoln City trong trận đấu mà đội khách được chơi hơn người từ rất sớm. Tuy nhiên, dù đối thủ chỉ còn 9 cầu thủ sau hai tấm thẻ đỏ trong hiệp một, thầy trò Nuno vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Phải đến phút 45, West Ham mới phá vỡ thế bế tắc. Konstantinos Mavropanos tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng bằng cú đánh đầu thành bàn sau quả phạt góc của Jarrod Bowen.

Dù vậy, bàn thắng không đủ giúp Nuno hài lòng. Ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, Sky Sports ghi lại cảnh nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đứng giữa sân, trực tiếp nói chuyện với các học trò. Thay vì đưa toàn đội vào đường hầm như thường lệ, Nuno quyết định tranh thủ thời gian để chấn chỉnh màn trình diễn thiếu thuyết phục của West Ham.

Hình ảnh này lập tức gợi nhớ đến Phil Brown, cựu HLV Hull City, khi ông tập hợp các cầu thủ ngay trên sân để trách mắng sau khi đội nhà bị Man City dẫn trước 0-4 ở Premier League vào năm 2008.

Cuộc trao đổi giữa Nuno và các học trò diễn ra ngắn gọn trước khi toàn đội trở lại đường hầm. Tuy nhiên, những điều chỉnh của nhà cầm quân này dường như phát huy tác dụng trong hiệp hai.

Edvin Austbo và Bowen lần lượt lập công chỉ trong vòng 4 phút, giúp West Ham nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút 75, Pablo Felipe nổ súng, trước khi Tomas Soucek vào sân từ ghế dự bị rồi lập cú đúp, khép lại chiến thắng tưng bừng 6-0 cho West Ham.

Từ màn trình diễn bế tắc trong hiệp một đến chiến thắng áp đảo sau giờ nghỉ, West Ham cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác. Sau 10 vòng, West Ham đứng thứ 3 khi kém Middlesbrough và Swansea lần lượt 2 và 4 điểm. Họ là ứng viên cho suất thăng hạng Premier League mùa này.